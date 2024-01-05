https://sputniknews.com.tr/20240105/ukraynada-zalujniyi-elestiren-milletvekili-komite-baskan-yardimciligi-gorevinden-alindi-1079362424.html
Ukrayna’da Zalujnıy'ı eleştiren milletvekili, komite başkan yardımcılığı görevinden alındı
Ukrayna’da Zalujnıy'ı eleştiren milletvekili, komite başkan yardımcılığı görevinden alındı
Ukraynalı milletvekili Vadim İvçenko, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi'nin milletvekili Maryana Bezuglaya'yı... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T17:29+0300
2024-01-05T17:29+0300
2024-01-05T17:32+0300
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ukrayna ordusu
valeriy zalujniy
ukrayna silahlı kuvvetleri
verhovna rada
yüksek rada
rada
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‘Biz Ukrayna'yız’ televizyonunun aktardığına göre İvçenko, Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesinin, Maryana Bezuglaya'yı komite başkan yardımcılığı görevinden aldığını belirtti.Bezuglaya ise, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, prosedüre göre böyle bir kararın yalnızca parlamentoda oylama sonucuyla alınabileceğini kaydetti.Daha önce Bezuglaya, Zalujnıy ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm generallerinin, askeri eylemleri sürdürmeye yönelik bir plana sahip olmadıkları ve karşı saldırının başarısız olması nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğini belirtmişti.Bezuglaya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine yönelik eleştirilerini yorumlayan Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Fyodor Venislavskiy, Bezuglaya'nın Rada'da kalmasının Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/alman-gazeteci-ukrayna-toprak-kayiplarini-kabullenmek-zorunda-1079362291.html
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Ukrayna’da Zalujnıy'ı eleştiren milletvekili, komite başkan yardımcılığı görevinden alındı
17:29 05.01.2024 (güncellendi: 17:32 05.01.2024)
Ukraynalı milletvekili Vadim İvçenko, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi'nin milletvekili Maryana Bezuglaya'yı komitenin başkan yardımcılığı görevinden aldığını bildirdi.
‘Biz Ukrayna'yız’ televizyonunun aktardığına göre İvçenko, Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesinin, Maryana Bezuglaya'yı komite başkan yardımcılığı görevinden aldığını belirtti.
Bezuglaya ise, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, prosedüre göre böyle bir kararın yalnızca parlamentoda oylama sonucuyla alınabileceğini kaydetti.
Daha önce Bezuglaya, Zalujnıy ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm generallerinin, askeri eylemleri sürdürmeye yönelik bir plana sahip olmadıkları ve karşı saldırının başarısız olması nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğini belirtmişti.
Bezuglaya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine yönelik eleştirilerini yorumlayan Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Fyodor Venislavskiy, Bezuglaya'nın Rada'da kalmasının Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.