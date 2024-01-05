https://sputniknews.com.tr/20240105/alman-gazeteci-ukrayna-toprak-kayiplarini-kabullenmek-zorunda-1079362291.html
Alman gazeteci: Ukrayna, toprak kayıplarını kabullenmek zorunda
Alman gazeteci: Ukrayna, toprak kayıplarını kabullenmek zorunda
Alman gazeteci Steffen Schwarzkopf, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almayı hiçbir zaman başaramayacağını belirterek bundan dolayı Kiev'in bu durumu... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T17:23+0300
2024-01-05T17:23+0300
2024-01-05T17:23+0300
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Almanya'da yayın yapan Welt televizyonuna demeç veren Schwarzkopf, Ukrayna'nın doğu ve güneydoğuda yitirdiği toprakları yeniden sınırları içine dahil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.Schwarzkopf, Kiev yönetiminin kaybedilen toprakları geri alma planının başarısızlığa mahkum olduğunu, zira Ukrayna ordusunun yeterli asker, silah ve kapasiteye sahip olmadığının altını çizdi.Ukrayna'nın asker ve silah eksikliğini çatışmaların en başından beri yaşadığına vurgu yapan Schwarzkopf, "Şu anda Ukrayna'nın 500 bin askeri seferber etmesi gerekiyor. Nereden? Nereden gelecek bu askerler?" diye sordu.Daha önce ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'nın yakın gelecekte söz konusu bölgeleri geri alma ve 2014 sınırlarına ulaşma konusunda başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtmişti.Haberde "Batı, Kiev'e mali ve askeri destek sağlamaya devam etse bile çatışmanın sonlanması konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. Ukrayna'nın karşı saldırısı başarısız oldu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2014'ten bu yana kaybettiği toprakları geri alma hedefine ulaşması mümkün değil" denmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, gazeteci, welt
Alman gazeteci: Ukrayna, toprak kayıplarını kabullenmek zorunda
Alman gazeteci Steffen Schwarzkopf, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almayı hiçbir zaman başaramayacağını belirterek bundan dolayı Kiev'in bu durumu kabullenmesi gerektiğini vurguladı.
Almanya'da yayın yapan Welt televizyonuna demeç veren Schwarzkopf, Ukrayna'nın doğu ve güneydoğuda yitirdiği toprakları yeniden sınırları içine dahil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Schwarzkopf, Kiev yönetiminin kaybedilen toprakları geri alma planının başarısızlığa mahkum olduğunu, zira Ukrayna ordusunun yeterli asker, silah ve kapasiteye sahip olmadığının altını çizdi.
Ukrayna'nın asker ve silah eksikliğini çatışmaların en başından beri yaşadığına vurgu yapan Schwarzkopf, "Şu anda Ukrayna'nın 500 bin askeri seferber etmesi gerekiyor. Nereden? Nereden gelecek bu askerler?" diye sordu.
Daha önce ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'nın yakın gelecekte söz konusu bölgeleri geri alma ve 2014 sınırlarına ulaşma konusunda başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtmişti.
Haberde "Batı, Kiev'e mali ve askeri destek sağlamaya devam etse bile çatışmanın sonlanması konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. Ukrayna'nın karşı saldırısı başarısız oldu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2014'ten bu yana kaybettiği toprakları geri alma hedefine ulaşması mümkün değil" denmişti.