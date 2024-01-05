Tepkiler büyüyor: Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonları kısan ekonomi bakanı feribottan indirmedi

Türkiye
Madrid direktörü Ancelotti, ilk defa göz kırptı: Arda Güler ilk 11'de maça çıkacak mı?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın sağlıktan eğitime kullanım alanları ve somut örnekleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: İsrail ve ABD’yi bölge ülkelerinin iş birliği durdurur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
YEŞİLÇAM’IN ÇINARI
‘En özgür hissettiğim yer akıl hastanesi’
13:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
15:09
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240105/tepkiler-buyuyor-almanyada-ciftciler-subvansiyonlari-kisan-ekonomi-bakani-feribottan-indirmedi-1079359027.html
Tepkiler büyüyor: Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonları kısan ekonomi bakanı feribottan indirmedi
Tepkiler büyüyor: Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonları kısan ekonomi bakanı feribottan indirmedi
Almanya’da 100’den fazla çiftçi, hükümetin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına tepki olarak Schlüttsiel limanına gelen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T15:15+0300
2024-01-05T15:15+0300
dünya
almanya
çiftçi
protesto
protesto gösterisi
sübvansiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867088_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_898b22b3caca8828be2ae846fa8e8375.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu koalisyon hükümetinin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına karşı tepkiler sürüyor. 100’den fazla çiftçi, dün akşam hükümetin planına tepki olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck'in bulunduğu feribotun yanaşacağı Schluettsiel'deki iskelede toplandı. İskeleyi kapatan göstericiler, feribota girmeye çalışarak Bakan Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi. Alman polisi göstericilere müdahale ederken, Habeck ise Hooge Adası’na dönmek zorunda kaldı. Habeck’in gece saatlerinde başka bir feribotla ana karaya ulaştığı öğrenildi.Gösteri tepki çektiScholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının 'utanç verici' olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.Hükümet kısmen geri adım atmıştıScholz’un başında olduğu koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay 2024 bütçe kesintileri kapsamında tarım sübvansiyonlarının azaltılmasına karar vermişti. Plana tepki gösteren çiftçiler, başkent Berlin'de traktörlerle protesto gerçekleştirmişti. Hükümet tepkiler üzerine dün planın bir kısmında geri adım atmıştı. Buna göre tarım araçlarına yönelik vergi muafiyetinin devam edeceği, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi indirimlerinin ise iptal edilmeyeceği, kademeli hale getirileceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-ukraynaya-ikinci-patriot-sistemini-teslim-etti-1078482471.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9a88494ae10552ddd5e838c3aae6b85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, çiftçi, protesto, protesto gösterisi, sübvansiyon
almanya, çiftçi, protesto, protesto gösterisi, sübvansiyon

Tepkiler büyüyor: Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonları kısan ekonomi bakanı feribottan indirmedi

15:15 05.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlman hükümeti Olaf Scholz
Alman hükümeti Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Abone ol
Almanya’da 100’den fazla çiftçi, hükümetin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına tepki olarak Schlüttsiel limanına gelen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu koalisyon hükümetinin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına karşı tepkiler sürüyor. 100’den fazla çiftçi, dün akşam hükümetin planına tepki olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck'in bulunduğu feribotun yanaşacağı Schluettsiel'deki iskelede toplandı.
İskeleyi kapatan göstericiler, feribota girmeye çalışarak Bakan Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi. Alman polisi göstericilere müdahale ederken, Habeck ise Hooge Adası’na dönmek zorunda kaldı. Habeck’in gece saatlerinde başka bir feribotla ana karaya ulaştığı öğrenildi.

Gösteri tepki çekti

Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının 'utanç verici' olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet kısmen geri adım atmıştı

Scholz’un başında olduğu koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay 2024 bütçe kesintileri kapsamında tarım sübvansiyonlarının azaltılmasına karar vermişti. Plana tepki gösteren çiftçiler, başkent Berlin'de traktörlerle protesto gerçekleştirmişti. Hükümet tepkiler üzerine dün planın bir kısmında geri adım atmıştı. Buna göre tarım araçlarına yönelik vergi muafiyetinin devam edeceği, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi indirimlerinin ise iptal edilmeyeceği, kademeli hale getirileceği belirtilmişti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
Ukrayna krizi
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
14 Aralık 2023, 22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала