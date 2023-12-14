https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-ukraynaya-ikinci-patriot-sistemini-teslim-etti-1078482471.html

Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti

Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti

Almanya hükümeti, Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T22:58+0300

2023-12-14T22:58+0300

2023-12-14T22:58+0300

ukrayna krizi

hükümet

almanya

ukrayna krizi

patriot

hava savunma sistemi

olaf scholz

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Almanya hükümetinin internet sitesinde Ukrayna’ya verilen silahlar listesine girilen yeni bilgiye göre, Almanya Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sistemini teslim etti.Bu listeye göre Ukrayna’ya ayrıca 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen araç sağlandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünkü açıklamasında, Ukrayna’ya verilen ikinci Patriot’un yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html

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hükümet, almanya, ukrayna krizi, patriot, hava savunma sistemi, olaf scholz