https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-ukraynaya-ikinci-patriot-sistemini-teslim-etti-1078482471.html
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
Almanya hükümeti, Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T22:58+0300
2023-12-14T22:58+0300
2023-12-14T22:58+0300
ukrayna krizi
hükümet
almanya
ukrayna krizi
patriot
hava savunma sistemi
olaf scholz
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Almanya hükümetinin internet sitesinde Ukrayna’ya verilen silahlar listesine girilen yeni bilgiye göre, Almanya Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sistemini teslim etti.Bu listeye göre Ukrayna’ya ayrıca 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen araç sağlandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünkü açıklamasında, Ukrayna’ya verilen ikinci Patriot’un yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html
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hükümet, almanya, ukrayna krizi, patriot, hava savunma sistemi, olaf scholz
hükümet, almanya, ukrayna krizi, patriot, hava savunma sistemi, olaf scholz
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
Almanya hükümeti, Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini belirtti.
Almanya hükümetinin internet sitesinde Ukrayna’ya verilen silahlar listesine girilen yeni bilgiye göre, Almanya Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sistemini teslim etti.
Bu listeye göre Ukrayna’ya ayrıca 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen araç sağlandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünkü açıklamasında, Ukrayna’ya verilen ikinci Patriot’un yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini bildirmişti.