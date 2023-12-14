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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-ukraynaya-ikinci-patriot-sistemini-teslim-etti-1078482471.html
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti
Almanya hükümeti, Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T22:58+0300
2023-12-14T22:58+0300
ukrayna krizi
hükümet
almanya
ukrayna krizi
patriot
hava savunma sistemi
olaf scholz
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Almanya hükümetinin internet sitesinde Ukrayna’ya verilen silahlar listesine girilen yeni bilgiye göre, Almanya Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sistemini teslim etti.Bu listeye göre Ukrayna’ya ayrıca 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen araç sağlandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünkü açıklamasında, Ukrayna’ya verilen ikinci Patriot’un yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html
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hükümet, almanya, ukrayna krizi, patriot, hava savunma sistemi, olaf scholz
hükümet, almanya, ukrayna krizi, patriot, hava savunma sistemi, olaf scholz

Almanya, Ukrayna’ya ikinci Patriot sistemini teslim etti

22:58 14.12.2023
© AP PhotoPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo
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Almanya hükümeti, Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini belirtti.
Almanya hükümetinin internet sitesinde Ukrayna’ya verilen silahlar listesine girilen yeni bilgiye göre, Almanya Ukrayna’ya ikinci Patriot hava savunma sistemini teslim etti.
Bu listeye göre Ukrayna’ya ayrıca 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen araç sağlandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünkü açıklamasında, Ukrayna’ya verilen ikinci Patriot’un yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini bildirmişti.
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
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Hollanda, Ukrayna’ya ek Patriot füzelerini gönderiyor
14 Ekim, 00:59
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