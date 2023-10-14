https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html

Hollanda, Ukrayna’ya ek Patriot füzelerini gönderiyor

Hollanda, Ukrayna’ya ek Patriot füzelerini gönderiyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için ek füzeler göndereceklerini belirtti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T00:59+0300

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ukrayna krizi

mark rutte

hollanda

vladimir

vladimir zelenskiy

patriot

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in davetiyle bugün Karadeniz şehri Odessa’yı ziyaret ettiğini bildirdi.Rutte, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya desteğimizi ihtiyaç duyduğu kadar sürdüreceğiz. Rusya bu kış Ukrayna’ya mümkün olduğu kadar fazla zarar vermeye çalışacak. Bu nedenle Hollanda Patriot’a ek füze tedarik edecek” ifadesini kullandı.Hollanda’nın ayrıca Ukrayna’ya devriye botları elde etmesine yardımcı olacağını dile getiren Rutte, bu botların Odessa limanından ihraç edilen tahılın sevkiyatı sırasında güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını savundu.

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