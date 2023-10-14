https://sputniknews.com.tr/20231014/abd-medyasi-bati-israildeki-savas-nedeniyle-ukraynayi-baris-gorusmelerine-zorlayacak-1076322790.html

ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak

ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak

ABD merkezli Military Watch dergisi, Batı ülkelerinin, Arap-İsrail çatışmasının tırmanması nedeniyle Ukrayna’yı Rusya’yla müzakere masasına oturmaya... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T00:49+0300

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Military Watch Magazine adlı askeri tarih dergisinin Military Watch Magazine, “Ukrayna’nın askeri hedeflerine ulaşma konusunda giderek daha başarısız olduğu bir ortamda, yardımı İsrail’e yönlendirmesi, Batı bloğuna itibarını kurtarma, çatışmaya yaptığı yatırımı azaltma ve Kiev’i müzakere masasına oturtma fırsatını yaratacak” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun aylardır süren başarısız taarruz yaşadığı, son kayıplarının on binlerce kişi olduğu kaydedilirken, ağırlıklı olarak Batı tarafından finanse edilen yüksek maliyetli taarruzun başarısızlığının, Ukrayna ordusuna yapılan yardımları gözden geçirme yönündeki çağrıları yoğunlaştıracağını ifade edildi.Yazıda, “Hamas’ın saldırısı, Ukrayna’nın savaşı sürdürme kabiliyetini ciddi şekilde bozabilir, çünkü Batı dünyasında dayanışma amacıyla asılan Ukrayna bayraklarının yerini İsrail bayrakları almaya başladı” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-senator-afanasyeva-bati-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-mudahale-etmeye-calisiyor-1076322625.html

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