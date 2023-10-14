https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-senator-afanasyeva-bati-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-mudahale-etmeye-calisiyor-1076322625.html

Rus Senatör Afanasyeva: Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor

Rus Senatör Afanasyeva: Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Yelena Afanasyeva, Batı ülkelerinin Rusya’da gelecek yıl yapılması planlanan devlet başkanlığı... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T00:29+0300

2023-10-14T00:29+0300

2023-10-14T00:29+0300

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Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi’nin üyesi Yelena Afanasyeva, Telegram paylaşımında, “Batı ülkeleri, 2024 devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etme girişimlerine başladı. PACE, 13 Ekim’de, “Vladimir Putin’in mevcut başkanlık dönemi sona erdikten sonra gayri meşru olarak tanınması” çağrısında bulunduğu bir kararı kabul etti” ifadesini kullandı.Afanasyeva, “PACE kararı, ABD ve Avrupalı uşaklarının 2024 seçimlerine müdahale etmek amacıyla geniş çaplı bir kampanyaya hazırlandığını kanıtlıyor” diye kaydetti.PACE kararında ayrıca “Avrupa ve tüm dünyanın” çıkarları doğrultusunda “demokrasiyi yeniden tesis etme” kisvesi altında Rusya’da anayasal düzeni bozma ve Rusya’daki sosyal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırma yönünde açık çağrıların yer aldığı ifade edildi.Bu kararın, Rusya’nın iç meselelerine kaba müdahale girişimi olduğunu belirten Rus Senatör, “Devletin başına kimin geçeceğini belirleme hakkı yalnızca ülkemizin vatandaşlarına ait. Dışarıdan iç siyasi süreçleri etkilemeye yönelik her bir girişim kabul edilemez ve şiddetle engellenecek” diye vurguladı.Batı’nın, yıkıcı eylemleriyle en azından kendisi için bir sonuç elde edebileceğini umarak boşuna çabaladığını yazan Afanasyeva, “Rusya’da, seçmen egemenliğini korumak için etkili bir sistem oluşturuldu. Seçimlerimize müdahale etmeye yönelik tüm girişimler püskürtülecek” diye ekledi.

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