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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-253-iha-dusuruldu-1079360325.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 253 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 253 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son bir haftada Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 253 insansız hava aracı (İHA)... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:06+0300
2024-01-05T16:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
zaporojye
donetsk
herson
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde 30 Aralık - 5 Ocak dönemine ilişkin şu bilgilere yer verdi:Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 18 saldırısını püskürterek, hava saldırıları ve topçu ateşi ile insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 485 asker etkisiz hale getirilirken, biri Leopard-2 olmak üzere 6 tank,11 zırhlı muharebe aracı, 24 otomobil, Çek yapımı 7 adet Olha ve Vampire çoklu roketatar sistemi ve 8 adet sahra topçu sistemi yok edildi. Ayrıca, 3 mühimmat ve yakıt deposu imha edildi.Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri operasyonel-taktik hava birimleri ve topçu birimleriyle işbirliği içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 4 saldırısını püskürterek insan gücünün biriktiği alanları vurdu. Ukraynalı 690’dan fazla asker, 2 tank, 11 zırhlı muharebe aracı, 24 otomobil ve 5 sahra topçu sistemi imha edildi.Zaporojye istikametinde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 saldırısını püskürterek, Verbovoye, Orehov, Kamenskoye, Lukyanovskoye, Novodanilovka ve Rabotino yerleşim bölgelerinde konuşlu insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 350’den fazla asker, 1 tank, 15 zırhlı muharebe aracı, 18 otomobil ve 8 adet sahra topçu sistemi imha edildi.Herson istikametinde Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, topçu birimleriyle işbirliği içinde, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna birliklerini vurdu. Ukraynalı 225’e yakın asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 28 otomobil, 14 tekne, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi rampası, 11 sahra topçu sistemi, bir elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposu da yok edildi.Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin 5 saldırısını püskürterek, hava saldırıları ve topçu ateşi ile insan gücü ve teçhizatına ağır darbeler vurdu. Ukrayna ordusununun bu yöndeki kayıpları 950'den fazla asker, 12 zırhlı muharebe aracı, 27 otomobil ve 17 sahra topçu sistemi olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri bir hafta içinde Ukrayna'daki askeri-sanayi kompleksleri, hava üsleri ve mühimmat depolarının yanı sıra, Ukrayna birlikleri, milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı askeri hedeflere 41 saldırı gerçekleştirdi.Rus ordusu, Ukrayna'ya ait 3 adet HIMARS ve Vilha çoklu roketatar sistemleri rampası, bir S-200 uçaksavar füze sistemi rampası, bir S-300 uçaksavar füze sistemi radarı, bir ST-68 alçak irtifa hedeflerini tespit ve takip radar istasyonu ve ABD yapımı 2 karşı batarya istasyonunu yok etti.Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 253 insansız hava aracı ve çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 107 füzeyi düşürdü.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 565 uçak, 264 helikopter, 10 bin 459 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 483 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1200 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 7 bin 639 sahra ve havan topunun yanı sıra 17 bin 100 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-37-ihasi-dusuruldu-1079328299.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 253 İHA düşürüldü

16:06 05.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son bir haftada Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 253 insansız hava aracı (İHA) ve çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 107 füzeyi düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde 30 Aralık - 5 Ocak dönemine ilişkin şu bilgilere yer verdi:
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 18 saldırısını püskürterek, hava saldırıları ve topçu ateşi ile insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 485 asker etkisiz hale getirilirken, biri Leopard-2 olmak üzere 6 tank,11 zırhlı muharebe aracı, 24 otomobil, Çek yapımı 7 adet Olha ve Vampire çoklu roketatar sistemi ve 8 adet sahra topçu sistemi yok edildi. Ayrıca, 3 mühimmat ve yakıt deposu imha edildi.
Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri operasyonel-taktik hava birimleri ve topçu birimleriyle işbirliği içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 4 saldırısını püskürterek insan gücünün biriktiği alanları vurdu. Ukraynalı 690’dan fazla asker, 2 tank, 11 zırhlı muharebe aracı, 24 otomobil ve 5 sahra topçu sistemi imha edildi.
Zaporojye istikametinde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 saldırısını püskürterek, Verbovoye, Orehov, Kamenskoye, Lukyanovskoye, Novodanilovka ve Rabotino yerleşim bölgelerinde konuşlu insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 350’den fazla asker, 1 tank, 15 zırhlı muharebe aracı, 18 otomobil ve 8 adet sahra topçu sistemi imha edildi.
Herson istikametinde Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, topçu birimleriyle işbirliği içinde, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna birliklerini vurdu. Ukraynalı 225’e yakın asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 28 otomobil, 14 tekne, bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi rampası, 11 sahra topçu sistemi, bir elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposu da yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin 5 saldırısını püskürterek, hava saldırıları ve topçu ateşi ile insan gücü ve teçhizatına ağır darbeler vurdu. Ukrayna ordusununun bu yöndeki kayıpları 950'den fazla asker, 12 zırhlı muharebe aracı, 27 otomobil ve 17 sahra topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri bir hafta içinde Ukrayna'daki askeri-sanayi kompleksleri, hava üsleri ve mühimmat depolarının yanı sıra, Ukrayna birlikleri, milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı askeri hedeflere 41 saldırı gerçekleştirdi.
Rus ordusu, Ukrayna'ya ait 3 adet HIMARS ve Vilha çoklu roketatar sistemleri rampası, bir S-200 uçaksavar füze sistemi rampası, bir S-300 uçaksavar füze sistemi radarı, bir ST-68 alçak irtifa hedeflerini tespit ve takip radar istasyonu ve ABD yapımı 2 karşı batarya istasyonunu yok etti.
Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 253 insansız hava aracı ve çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 107 füzeyi düşürdü.
Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 565 uçak, 264 helikopter, 10 bin 459 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 483 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1200 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 7 bin 639 sahra ve havan topunun yanı sıra 17 bin 100 adet özel askeri araç imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 37 İHA’sı düşürüldü
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