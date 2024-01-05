https://sputniknews.com.tr/20240105/rus-disisleri-ukrayna-natonun-dijital-harp-poligonu-haline-geldi-1079353382.html
Rus Dışişleri: Ukrayna, NATO'nun dijital harp poligonu haline geldi
Rus Dışişleri: Ukrayna, NATO'nun dijital harp poligonu haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Artur Lyukmanov, Ukrayna'nın NATO tarafından dijital harp metotlarının test edildiği bir poligona... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T13:02+0300
2024-01-05T13:02+0300
2024-01-05T13:02+0300
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Sputnik'e demeç veren Lyukmanov, Ukrayna'nın Batı tarafından askeri amaçlar için kullanıldığına dair görüşler hakkında "Bu ülkenin dijital alandaki harp metotlarının test edildiği bir NATO poligonu haline geldiği kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı. Rus enformasyon altyapısının son 2 yıldır düzenli olarak hacker saldırılarına maruz kaldığına dikkat çeken Lyukmanov, bu saldırıların büyük bölümünün Ukrayna topraklarından veya Kiev'in çıkarları doğrultusunda düzenlendiğini söyledi. 'Ukraynalı hackerlar, Anglosaksonlar tarafından eğitiliyor'Rus yetkili, Ukrayna'daki tüm bilgi güvenliği alanının Batı tarafından kontrol edildiğini kaydederek, Ukraynalı hackerların Anglosakson ülkelerinin istihbarat servislerinin siber birimleri tarafından eğitildiğinin altını çizdi. Lyukmanov, Kiev'in bilgi güvenliği için ayrılan fonun büyük bölümünün hortumlandığını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html
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ukrayna, ingiltere, nato, hacker, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna, ingiltere, nato, hacker, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: Ukrayna, NATO'nun dijital harp poligonu haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Artur Lyukmanov, Ukrayna'nın NATO tarafından dijital harp metotlarının test edildiği bir poligona dönüştüğünü vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Lyukmanov, Ukrayna'nın Batı tarafından askeri amaçlar için kullanıldığına dair görüşler hakkında "Bu ülkenin dijital alandaki harp metotlarının test edildiği bir NATO poligonu haline geldiği kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Rus enformasyon altyapısının son 2 yıldır düzenli olarak hacker saldırılarına maruz kaldığına dikkat çeken Lyukmanov, bu saldırıların büyük bölümünün Ukrayna topraklarından veya Kiev'in çıkarları doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.
'Ukraynalı hackerlar, Anglosaksonlar tarafından eğitiliyor'
Rus yetkili, Ukrayna'daki tüm bilgi güvenliği alanının Batı tarafından kontrol edildiğini kaydederek, Ukraynalı hackerların Anglosakson ülkelerinin istihbarat servislerinin siber birimleri tarafından eğitildiğinin altını çizdi.
Lyukmanov, Kiev'in bilgi güvenliği için ayrılan fonun büyük bölümünün hortumlandığını da vurguladı.