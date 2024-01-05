https://sputniknews.com.tr/20240105/rus-disisleri-ukrayna-natonun-dijital-harp-poligonu-haline-geldi-1079353382.html

Rus Dışişleri: Ukrayna, NATO'nun dijital harp poligonu haline geldi

Rus Dışişleri: Ukrayna, NATO'nun dijital harp poligonu haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Artur Lyukmanov, Ukrayna'nın NATO tarafından dijital harp metotlarının test edildiği bir poligona... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T13:02+0300

2024-01-05T13:02+0300

2024-01-05T13:02+0300

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Sputnik'e demeç veren Lyukmanov, Ukrayna'nın Batı tarafından askeri amaçlar için kullanıldığına dair görüşler hakkında "Bu ülkenin dijital alandaki harp metotlarının test edildiği bir NATO poligonu haline geldiği kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı. Rus enformasyon altyapısının son 2 yıldır düzenli olarak hacker saldırılarına maruz kaldığına dikkat çeken Lyukmanov, bu saldırıların büyük bölümünün Ukrayna topraklarından veya Kiev'in çıkarları doğrultusunda düzenlendiğini söyledi. 'Ukraynalı hackerlar, Anglosaksonlar tarafından eğitiliyor'Rus yetkili, Ukrayna'daki tüm bilgi güvenliği alanının Batı tarafından kontrol edildiğini kaydederek, Ukraynalı hackerların Anglosakson ülkelerinin istihbarat servislerinin siber birimleri tarafından eğitildiğinin altını çizdi. Lyukmanov, Kiev'in bilgi güvenliği için ayrılan fonun büyük bölümünün hortumlandığını da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html

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