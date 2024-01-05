https://sputniknews.com.tr/20240105/putinden-rus-edebiyati-klasiklerinin-yabanci-dillere-tercumesi-icin-platform-olusturma-emri-1079362744.html
Putin’den Rus edebiyatı klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için platform oluşturma emri
Putin’den Rus edebiyatı klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için platform oluşturma emri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için dijital bir platformun oluşturulması... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T17:38+0300
2024-01-05T17:38+0300
2024-01-05T17:38+0300
dünya
vladimir putin
rus edebiyatı
kültür bakanlığı
rusya bilimler akademisi
olga lyubimova
sergey lavrov
aleksandr puşkin
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Kremlin’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’na Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa ve Rusya Bilimler Akademisi ‘Puşkin Evi’ Rus Edebiyatı Enstitüsü’nün katılımıyla internette, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere çevirilerinin yayınlanacağı açık dijital platformunun oluşturulmasıyla ilgili önerileri hazırlama ve sunma talimatının verildiği bildirildi.Önerileri içeren raporun, 15 Mayıs 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyor.Projeden sorumlu kişilerin Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-kiev-rejiminin-rus-klasiklerini-yasaklama-politikasinin-gelecegi-yok-1074303855.html
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vladimir putin, rus edebiyatı, kültür bakanlığı, rusya bilimler akademisi, olga lyubimova, sergey lavrov, aleksandr puşkin
vladimir putin, rus edebiyatı, kültür bakanlığı, rusya bilimler akademisi, olga lyubimova, sergey lavrov, aleksandr puşkin
Putin’den Rus edebiyatı klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için platform oluşturma emri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için dijital bir platformun oluşturulması ile ilgili önerilerin 15 Mayıs’a kadar sunulması emrini verdi.
Kremlin’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’na Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa ve Rusya Bilimler Akademisi ‘Puşkin Evi’ Rus Edebiyatı Enstitüsü’nün katılımıyla internette, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere çevirilerinin yayınlanacağı açık dijital platformunun oluşturulmasıyla ilgili önerileri hazırlama ve sunma talimatının verildiği bildirildi.
Önerileri içeren raporun, 15 Mayıs 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyor.
Projeden sorumlu kişilerin Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olduğu kaydedildi.