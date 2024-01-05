https://sputniknews.com.tr/20240105/putinden-rus-edebiyati-klasiklerinin-yabanci-dillere-tercumesi-icin-platform-olusturma-emri-1079362744.html

Putin’den Rus edebiyatı klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için platform oluşturma emri

Putin’den Rus edebiyatı klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için platform oluşturma emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere tercümesi için dijital bir platformun oluşturulması... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T17:38+0300

2024-01-05T17:38+0300

2024-01-05T17:38+0300

dünya

vladimir putin

rus edebiyatı

kültür bakanlığı

rusya bilimler akademisi

olga lyubimova

sergey lavrov

aleksandr puşkin

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Kremlin’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’na Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa ve Rusya Bilimler Akademisi ‘Puşkin Evi’ Rus Edebiyatı Enstitüsü’nün katılımıyla internette, 19. ve 20. yüzyıllara ait Rus edebiyat klasiklerinin yabancı dillere çevirilerinin yayınlanacağı açık dijital platformunun oluşturulmasıyla ilgili önerileri hazırlama ve sunma talimatının verildiği bildirildi.Önerileri içeren raporun, 15 Mayıs 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyor.Projeden sorumlu kişilerin Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-kiev-rejiminin-rus-klasiklerini-yasaklama-politikasinin-gelecegi-yok-1074303855.html

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vladimir putin, rus edebiyatı, kültür bakanlığı, rusya bilimler akademisi, olga lyubimova, sergey lavrov, aleksandr puşkin