https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-kiev-rejiminin-rus-klasiklerini-yasaklama-politikasinin-gelecegi-yok-1074303855.html

Putin: Kiev rejiminin Rus klasiklerini yasaklama politikasının geleceği yok

Putin: Kiev rejiminin Rus klasiklerini yasaklama politikasının geleceği yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Rusya'nın klasik edebiyat eserlerini yasaklamaya çalıştığını ancak bu politikanın geleceği olmayacağını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T18:40+0300

2023-08-02T18:40+0300

2023-08-02T18:40+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rus edebiyatı

kiev

edebiyat

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Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle yapılan toplantıda Ukrayna'nın Rus klasiklerine yönelik tutumunu eleştirdi.Özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerindeki sakinlerin Rusya'nın kültürel alanını hiçbir zaman bir kenara itmediklerini belirterek bunun söz konusu sakinlerin entegrasyonu için büyük önem taşıdığını kaydeden Putin, "Onlar, hem anadillerini hem de büyük Rus edebiyatına olan canlı ilgilerini özenle koruyor. Önde gelen yurttaşlarımızın eserlerini sevdiklerini ve bunun Ukrayna makamlarının Rus klasiklerini, modern eserlerini yasaklama, hatta satıştan kaldırma, kütüphanelerden çıkarma ve dahası imha etme girişimlerine rağmen gerçekleştiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.Putin, bu tür bir politikanın hiçbir zaman geleceği olmadığının ve olmayacağından emin olduğunun altını çizdi.'Yeni bölgelerdeki kütüphanelere 2.5 milyon kitap temin edilecek'Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerdeki kütüphanelere 2.5 milyon kitap gönderileceğini belirtti.Neredeyse son 30 yıldır yenilenmeyen yeni bölgelerdeki kütüphanelerin yeni kitaplarla donatılması gerektiğini söyleyen Putin, bu bağlamda bu kütüphanelere 2.5 milyon kitap temin edileceğini kaydetti.

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