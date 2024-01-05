https://sputniknews.com.tr/20240105/park-halindeki-200-aracin-lastikleri-patlatildi-1079359724.html
Park halindeki 200 aracın lastikleri patlatıldı
Park halindeki 200 aracın lastikleri patlatıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T15:51+0300
2024-01-05T15:51+0300
2024-01-05T15:51+0300
türkiye
gaziantep
tekerlek
polis
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Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.'Bıçakla patlatmış'Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/kamyondan-firlayan-tekerlek-otoyolda-tehlike-yaratti-1074767373.html
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gaziantep, tekerlek, polis
gaziantep, tekerlek, polis
Park halindeki 200 aracın lastikleri patlatıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.
Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.
Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.
Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.