https://sputniknews.com.tr/20240105/park-halindeki-200-aracin-lastikleri-patlatildi-1079359724.html

Park halindeki 200 aracın lastikleri patlatıldı

Park halindeki 200 aracın lastikleri patlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T15:51+0300

2024-01-05T15:51+0300

2024-01-05T15:51+0300

türkiye

gaziantep

tekerlek

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0e/1053823570_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3aeaf1b97cce360bca753356b867f432.jpg

Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.'Bıçakla patlatmış'Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230819/kamyondan-firlayan-tekerlek-otoyolda-tehlike-yaratti-1074767373.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, tekerlek, polis