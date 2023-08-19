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https://sputniknews.com.tr/20230819/kamyondan-firlayan-tekerlek-otoyolda-tehlike-yaratti-1074767373.html
Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı
Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek, yolda diğer araçlarla beraber ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T16:59+0300
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yaşam
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kuzey marmara otoyolu
tekerlek
trafik
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Olay, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye başladı.Yolda yanından geçen bazı araçlara da yaklaşarak ilerleyen tekerleğin görüntüleri bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı
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video, kuzey marmara otoyolu, tekerlek, trafik, видео
video, kuzey marmara otoyolu, tekerlek, trafik, видео

Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı

16:59 19.08.2023
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek, yolda diğer araçlarla beraber ilerleyerek trafiği tehlikeye attı.
Olay, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye başladı.

Yolda yanından geçen bazı araçlara da yaklaşarak ilerleyen tekerleğin görüntüleri bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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