https://sputniknews.com.tr/20230819/kamyondan-firlayan-tekerlek-otoyolda-tehlike-yaratti-1074767373.html

Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı

Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek, yolda diğer araçlarla beraber ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T16:59+0300

2023-08-19T16:59+0300

2023-08-19T16:59+0300

yaşam

video

kuzey marmara otoyolu

tekerlek

trafik

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Olay, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye başladı.Yolda yanından geçen bazı araçlara da yaklaşarak ilerleyen tekerleğin görüntüleri bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

kuzey marmara otoyolu

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Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı Kamyondan fırlayan tekerlek otoyolda tehlike yarattı 2023-08-19T16:59+0300 true PT1M42S

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video, kuzey marmara otoyolu, tekerlek, trafik, видео