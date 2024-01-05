https://sputniknews.com.tr/20240105/ozgur-ozelle-kriz-yasadigi-iddiasiyla-ilgili-fatih-altayliya-konusan-imamoglu-bazi-taleplerim-var-1079348257.html

Özgür Özel'le kriz yaşadığı iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu: Bazı taleplerim var

Özgür Özel'le kriz yaşadığı iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu: Bazı taleplerim var

Siyasette yerel seçim hazırlığı tam gaz devam ediyor. Artık aday belirleme konusunda son zamanlara girildi. CHP'de de aday gündemi yerini korurken ortaya... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:05+0300

2024-01-05T11:05+0300

2024-01-05T11:07+0300

politika

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fatih altaylı

kriz

kavga

tartışma

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Özgür Özel arasında yeni bir krizin çıktığı iddiası gündeme geldi.Herkesin merak ettiği 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday konusu yüzünden tartıştı mı, İmamoğlu'nun İzmir adayı konusunda ısrarı var mı' sorularına da Fatih Altaylı'dan cevap geldi.'Bir genel başkanın suratına telefon kapatılmaz'Kendi kanalında yayın yapan Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili İmamoğlu ile görüştü. İddiaları yalanlayan İmamoğlu İzmir için de dikkat çeken sözler kullandı. İmamoğlu ile görüşen Altaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Bazı taleplerim oldu'İmamoğlu'nun sözlerini birebir aktardığını ifade eden Altaylı, İBB Başkanı'nın şu ifadeleri kullandığını söyledi:Daha önce de Özel, genel başkan adaylığı döneminde kendisine destek veren ve seçilmesinde etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "gölgesinde kaldığı" iddiaları ile İYİ Parti ile yaşanan ittifak tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, "İstanbul’u Ekrem Başkan; Ankara’yı Mansur Başkan belirliyor" diye bir şey yok" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html

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