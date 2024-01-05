https://sputniknews.com.tr/20240105/ozgur-ozelle-kriz-yasadigi-iddiasiyla-ilgili-fatih-altayliya-konusan-imamoglu-bazi-taleplerim-var-1079348257.html
Özgür Özel'le kriz yaşadığı iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu: Bazı taleplerim var
Özgür Özel'le kriz yaşadığı iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu: Bazı taleplerim var
Siyasette yerel seçim hazırlığı tam gaz devam ediyor. Artık aday belirleme konusunda son zamanlara girildi. CHP'de de aday gündemi yerini korurken ortaya... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:05+0300
2024-01-05T11:05+0300
2024-01-05T11:07+0300
politika
ekrem imamoğlu
özgür özel
telefon
fatih altaylı
kriz
kavga
tartışma
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Özgür Özel arasında yeni bir krizin çıktığı iddiası gündeme geldi.Herkesin merak ettiği 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday konusu yüzünden tartıştı mı, İmamoğlu'nun İzmir adayı konusunda ısrarı var mı' sorularına da Fatih Altaylı'dan cevap geldi.'Bir genel başkanın suratına telefon kapatılmaz'Kendi kanalında yayın yapan Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili İmamoğlu ile görüştü. İddiaları yalanlayan İmamoğlu İzmir için de dikkat çeken sözler kullandı. İmamoğlu ile görüşen Altaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Bazı taleplerim oldu'İmamoğlu'nun sözlerini birebir aktardığını ifade eden Altaylı, İBB Başkanı'nın şu ifadeleri kullandığını söyledi:Daha önce de Özel, genel başkan adaylığı döneminde kendisine destek veren ve seçilmesinde etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "gölgesinde kaldığı" iddiaları ile İYİ Parti ile yaşanan ittifak tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, "İstanbul’u Ekrem Başkan; Ankara’yı Mansur Başkan belirliyor" diye bir şey yok" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html
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özgür özel ekrem imamoğlu, özgür özel ekrem imamoğlu kavga
özgür özel ekrem imamoğlu, özgür özel ekrem imamoğlu kavga
Özgür Özel'le kriz yaşadığı iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu: Bazı taleplerim var
11:05 05.01.2024 (güncellendi: 11:07 05.01.2024)
Siyasette yerel seçim hazırlığı tam gaz devam ediyor. Artık aday belirleme konusunda son zamanlara girildi. CHP'de de aday gündemi yerini korurken ortaya atılan 'İmamoğlu-Özel' gerginliği iddiası çok konuşuldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İmamoğlu'na son günlerde yaşanılanlara sordu. İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı?
7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Özgür Özel arasında yeni bir krizin çıktığı iddiası gündeme geldi.
Herkesin merak ettiği 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday konusu yüzünden tartıştı mı, İmamoğlu'nun İzmir adayı konusunda ısrarı var mı' sorularına da Fatih Altaylı'dan cevap geldi.
'Bir genel başkanın suratına telefon kapatılmaz'
Kendi kanalında yayın yapan Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili İmamoğlu ile görüştü. İddiaları yalanlayan İmamoğlu İzmir için de dikkat çeken sözler kullandı. İmamoğlu ile görüşen Altaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Bey ile bir görüşme yapmışsınız ve demişsiniz ki 'adayları ben belirlerim.' Bunun üzerine bir tartışma çıkmış.Siz de Özgür Beyin suratına telefon kapatmışsınız. Dedi ki külliyen yalan. Ben de duydum bu haberi. Okumadım ama duydum dedi. Şöyle yalan dedi; Ben bugün Özgür Bey ile telefonda konuşmadım. Konuşacak da olsam bir genel başkanın suratına telefon kapatılmayacağını bilecek kadar siyasette eskiyim. Bir genel başkanın suratına telefon kapatılmaz. Biz bugün telefon görüşmesi yapmadık. Bu tamamen palavra. Hatta son günlerde çok konuşmadık dedi. İzmir Belediye Başkanı adayını sizin belirlemek istediğiniz ve genel merkezin sıcak bakmadığı rivayeti de dolaşıyor dedim. Açıkcası inandırıcı dedim. Bora Beyi sizin yolladığınız konuşuluyor dedim. Bu da külliyen yalan dedi.
İmamoğlu'nun sözlerini birebir aktardığını ifade eden Altaylı, İBB Başkanı'nın şu ifadeleri kullandığını söyledi:
"İstanbul'da aday konusunda benim oralara uygun gördüğüm ve seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan, hatta kazanılamaz ilçeleri kazanma konusunda bazı taleplerim var genel merkezle ama bu tartışma noktasına asla evrilmiyor dedi. Ama İzmir'de böyle bir şey söz konusu değil dedi. İzmir'de ağzımı açmam söz konusu değil, haddim de değil dedi. Bora bey kendisi aday olmak istedi ve gitti. Kendi mücadelesini yürütüyor. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. İstanbul dışında hiçbir yer konusunda asla talebim de ısrarım da olmaz dedi."
Daha önce de Özel, genel başkan adaylığı döneminde kendisine destek veren ve seçilmesinde etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "gölgesinde kaldığı" iddiaları ile İYİ Parti ile yaşanan ittifak tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, "İstanbul’u Ekrem Başkan; Ankara’yı Mansur Başkan belirliyor" diye bir şey yok" demişti.