https://sputniknews.com.tr/20240105/okul-servisi-kaciran-kisi-cumhurbaskanligi-kulliyesine-girmeye-calisirken-yakalandi-1079361697.html
Okul servisi kaçıran kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı
Okul servisi kaçıran kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı
İstanbul'da okul servisi kaçıran kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:53+0300
2024-01-05T16:53+0300
2024-01-05T17:28+0300
türkiye
külliye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
servis
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İstanbul'da, öğrencilerin içinde olduğu servis minibüsünü kaçırıp Pendik'te bırakan şahsın sonrasında Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı iddia edildi. Şahsın, külliye kapısında Cumhurbaşkanlığı korumalarınca durdurulunca "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce aralarında mala zarar verme, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 13 kaydı olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/istanbulda-icinde-ogrencilerin-oldugu-servis-kacirildi-1079325320.html
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külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, servis
külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, servis
Okul servisi kaçıran kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı
16:53 05.01.2024 (güncellendi: 17:28 05.01.2024)
İstanbul'da okul servisi kaçıran kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı.
İstanbul'da, öğrencilerin içinde olduğu servis minibüsünü kaçırıp Pendik'te bırakan şahsın sonrasında Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı iddia edildi.
Şahsın, külliye kapısında Cumhurbaşkanlığı korumalarınca durdurulunca "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
Daha önce aralarında mala zarar verme, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 13 kaydı olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.