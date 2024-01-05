https://sputniknews.com.tr/20240105/okul-servisi-kaciran-kisi-cumhurbaskanligi-kulliyesine-girmeye-calisirken-yakalandi-1079361697.html

Okul servisi kaçıran kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı

Okul servisi kaçıran kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı

İstanbul'da okul servisi kaçıran kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T16:53+0300

2024-01-05T16:53+0300

2024-01-05T17:28+0300

türkiye

külliye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

servis

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İstanbul'da, öğrencilerin içinde olduğu servis minibüsünü kaçırıp Pendik'te bırakan şahsın sonrasında Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı iddia edildi. Şahsın, külliye kapısında Cumhurbaşkanlığı korumalarınca durdurulunca "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce aralarında mala zarar verme, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 13 kaydı olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/istanbulda-icinde-ogrencilerin-oldugu-servis-kacirildi-1079325320.html

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