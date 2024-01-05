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Musk'tan 'Napolyon' yanıtı: Rusya'yı istila etmek asla iyi bir fikir değil
Musk'tan 'Napolyon' yanıtı: Rusya'yı istila etmek asla iyi bir fikir değil
ABD'li iş insanı Elon Musk, Rusya'yı istila etme fikrinin, yılın hangi mevsiminde gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak asla iyi bir fikir olmadığını söyledi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:12+0300
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dünya
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napolyon bonapart
rusya
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X platformunda bir kullanıcı, 1812 yılında Rusya'yı istila etmeye çalışan Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın kış mevsiminin gelmesiyle birlikte akamete uğrayan saldırı planını ti'ye aldı. Kullanıcı, bir fotoğraf da paylaştığı mesajında "Napolyon o kadar da zeki değilmiş" diye yazdı.Bu paylaşımın altına yorum yapan Elon Musk, kahkaha emojisi koyarak "Sakın Rusya'yı istila etmeyin. Bu asla iyi bir fikir değil" ifadelerini kullandı.Daha önce Musk, Ukrayna'daki çatışmada Rusya'ya yardım etmekle suçlanmıştı. Ukrayna'nın Eylül 2022'de insansız hücumbotlarla Kırım'a saldırmaya yönelik ilk girişimi, Musk'a ait Starlink'in uydularıyla iletişim eksikliği nedeniyle başarısız olmuştu. Hedefe 70 kilometre kala insansız hücumbotların Starlink'le iletişimi kesilmiş ve Sivastopol Körfezi'ndeki Rus gemileri hasar görmemişti.Musk, şirketinin Ukrayna ihtilafına taraf olmayacağını söylemiş ve Starlink'in Kırım'daki faaliyetlerinin ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları nedeniyle engellendiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/elon-musk-ukraynaya-askeri-yardimi-destekleyenleri-aptal-olarak-nitelendirdi--1076758379.html
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elon musk, twitter , x, napolyon bonapart, rusya, istila

Musk'tan 'Napolyon' yanıtı: Rusya'yı istila etmek asla iyi bir fikir değil

16:12 05.01.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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ABD'li iş insanı Elon Musk, Rusya'yı istila etme fikrinin, yılın hangi mevsiminde gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak asla iyi bir fikir olmadığını söyledi.
X platformunda bir kullanıcı, 1812 yılında Rusya'yı istila etmeye çalışan Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın kış mevsiminin gelmesiyle birlikte akamete uğrayan saldırı planını ti'ye aldı. Kullanıcı, bir fotoğraf da paylaştığı mesajında "Napolyon o kadar da zeki değilmiş" diye yazdı.

Bu paylaşımın altına yorum yapan Elon Musk, kahkaha emojisi koyarak "Sakın Rusya'yı istila etmeyin. Bu asla iyi bir fikir değil" ifadelerini kullandı.

Daha önce Musk, Ukrayna'daki çatışmada Rusya'ya yardım etmekle suçlanmıştı. Ukrayna'nın Eylül 2022'de insansız hücumbotlarla Kırım'a saldırmaya yönelik ilk girişimi, Musk'a ait Starlink'in uydularıyla iletişim eksikliği nedeniyle başarısız olmuştu. Hedefe 70 kilometre kala insansız hücumbotların Starlink'le iletişimi kesilmiş ve Sivastopol Körfezi'ndeki Rus gemileri hasar görmemişti.

Musk, şirketinin Ukrayna ihtilafına taraf olmayacağını söylemiş ve Starlink'in Kırım'daki faaliyetlerinin ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları nedeniyle engellendiğini vurgulamıştı.
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