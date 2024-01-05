https://sputniknews.com.tr/20240105/kirmizi-bulten-ile-aranan-cinsel-amacli-insan-kacakcisi-canakkalede-dugun-hazirliginda-yakalandi-1079355947.html
Kırmızı bülten ile aranan 'cinsel amaçlı insan kaçakçısı' Çanakkale'de düğün hazırlığında yakalandı
Kırmızı bülten ile aranan 'cinsel amaçlı insan kaçakçısı' Çanakkale'de düğün hazırlığında yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Madame Claude' lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı. Mirxanova'nın 15 gün önce... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T13:56+0300
2024-01-05T13:56+0300
2024-01-05T13:59+0300
türkiye
dolandırıcılık
evlilik
evlilik teklifi
interpol
kırmızı bülten
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘cinsel amaçlı insan ticareti yapmak’ suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova’nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ülkesine gönderildiEkipler ilk olarak Mirxanova’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Mirxanova’nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere yerleştirdiği belirlendi. Mirxanova, yapılan operasyonla Küçükkuyu’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.Mirxanova’nın ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.'Düğünümüz olacaktı'Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Mirxanova’nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.Nilufar Mirxanova’nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı’nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek “Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan’da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum“ dedi.Fuhuş baroniçesi ‘Madame Claude’ düğün hazırlığında yakalandı
https://sputniknews.com.tr/20231227/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bulteni-ile-aranan-elebasi-istanbulda-yakalandi-1079000539.html
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dolandırıcılık, evlilik, evlilik teklifi, interpol, kırmızı bülten
dolandırıcılık, evlilik, evlilik teklifi, interpol, kırmızı bülten
Kırmızı bülten ile aranan 'cinsel amaçlı insan kaçakçısı' Çanakkale'de düğün hazırlığında yakalandı
13:56 05.01.2024 (güncellendi: 13:59 05.01.2024)
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Madame Claude' lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı. Mirxanova'nın 15 gün önce M.Ş. isimli şahısla evlendiği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘cinsel amaçlı insan ticareti yapmak’ suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova’nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler ilk olarak Mirxanova’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Mirxanova’nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere yerleştirdiği belirlendi. Mirxanova, yapılan operasyonla Küçükkuyu’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Mirxanova’nın ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Mirxanova’nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.
Nilufar Mirxanova’nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı’nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek “Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan’da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum“ dedi.
Fuhuş baroniçesi ‘Madame Claude’ düğün hazırlığında yakalandı