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https://sputniknews.com.tr/20231227/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bulteni-ile-aranan-elebasi-istanbulda-yakalandi-1079000539.html
Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan elebaşı İstanbul’da yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan elebaşı İstanbul’da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteni ile 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
operasyon
interpol
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan organize suç örgütü lideri Eris Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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ali yerlikaya, operasyon, interpol, kırmızı bülten
ali yerlikaya, operasyon, interpol, kırmızı bülten

Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan elebaşı İstanbul’da yakalandı

08:12 27.12.2023 (güncellendi: 08:43 27.12.2023)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteni ile 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla' aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder'ın İstanbul’da yapılan 'KAFES-25 Operasyonu' ile yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan organize suç örgütü lideri Eris Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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