https://sputniknews.com.tr/20240105/karadeniz-uzerinde-bes-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079369710.html

Karadeniz üzerinde beş Ukrayna İHA’sı vuruldu

Karadeniz üzerinde beş Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz’in batı kısmında Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T23:07+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “5 Ocak 2024 saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi beş insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, tüm Ukrayna İHA’larını Karadeniz’in batı kısmında vurdu” diye kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-253-iha-dusuruldu-1079360325.html

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