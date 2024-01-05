https://sputniknews.com.tr/20240105/karadeniz-uzerinde-bes-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079369710.html
Karadeniz üzerinde beş Ukrayna İHA’sı vuruldu
Karadeniz üzerinde beş Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz’in batı kısmında Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T23:07+0300
2024-01-05T23:07+0300
2024-01-05T23:18+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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silahlı iha (siha)
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “5 Ocak 2024 saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi beş insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, tüm Ukrayna İHA’larını Karadeniz’in batı kısmında vurdu” diye kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-253-iha-dusuruldu-1079360325.html
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rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ukrayna krizi, ukrayna, rusya
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Karadeniz üzerinde beş Ukrayna İHA’sı vuruldu
23:07 05.01.2024 (güncellendi: 23:18 05.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz’in batı kısmında Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram
paylaşımında, “5 Ocak 2024 saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi beş insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi”
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, tüm Ukrayna İHA’larını Karadeniz’in batı kısmında vurdu” diye kaydedildi.