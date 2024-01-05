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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-savunma-bakani-gallanttan-lubnan-hizbullahina-saldiri-aciklamasi-1079369993.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Lübnan Hizbullahı’na saldırı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Lübnan Hizbullahı’na saldırı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T23:30+0300
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israil- filistin çatışması
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israil savunma bakanlığı
hizbullah
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İsrail ile Lübnan arasında tansiyon giderek yükseliyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Kuzey Komutanlığı üssünde yaptığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirtti. Gallant, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-ordusu-hizbullahin-komuta-merkezini-vurdugunu-duyurdu-1079369551.html
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İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Lübnan Hizbullahı’na saldırı açıklaması

23:30 05.01.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOLİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Benyamin Netanyahu
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOL
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi.
İsrail ile Lübnan arasında tansiyon giderek yükseliyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Kuzey Komutanlığı üssünde yaptığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirtti.
Gallant, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi.
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Hizbullah’ın komuta merkezini vurduğunu duyurdu
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