https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-ordusu-hizbullahin-komuta-merkezini-vurdugunu-duyurdu-1079369551.html
İsrail ordusu, Hizbullah’ın komuta merkezini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Hizbullah’ın komuta merkezini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’daki komuta merkezine hava saldırısının düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca bugün İsrail’e roketli saldırılar düzenleyen... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T22:53+0300
2024-01-05T22:53+0300
2024-01-05T22:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil ordusu
hizbullah
lübnan
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İsrail ordusu, sosyal medya paylaşımında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları bugün Lübnan’ın Blida şehri yakınında bulunan Hizbullah komuta merkezine saldırı düzenledi” diye yazdı.Ayrıca İsrail tanklarının ve topçu birliklerinin Lübnan’ın birkaç bölgesini vurduğu ifade edildi. Daha önce Lübnan’dan İsrail yönünde roketlerin atıldığının tespit edildiği kaydedilirken, “İsrail ordusu saldırı kaynaklarını yok etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-ordusu-7-ekim-ve-oncesindeki-basarisizliklari-arastirmak-icin-ekip-kurdu-1079355543.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil ordusu, hizbullah, lübnan
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil ordusu, hizbullah, lübnan
İsrail ordusu, Hizbullah’ın komuta merkezini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’daki komuta merkezine hava saldırısının düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca bugün İsrail’e roketli saldırılar düzenleyen Hizbullah hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
İsrail ordusu, sosyal medya paylaşımında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları bugün Lübnan’ın Blida şehri yakınında bulunan Hizbullah komuta merkezine saldırı düzenledi” diye yazdı.
Ayrıca İsrail tanklarının ve topçu birliklerinin Lübnan’ın birkaç bölgesini vurduğu ifade edildi. Daha önce Lübnan’dan İsrail yönünde roketlerin atıldığının tespit edildiği kaydedilirken, “İsrail ordusu saldırı kaynaklarını yok etti” dendi.