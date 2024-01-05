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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-adina-casusluk-yaptiklari-iddia-edilen-15-supheli-tutuklandi-1079369773.html
İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T23:03+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
yabancı uyruklu
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mossad
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çağlayan adliyesi
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan ve emniyette 4 gün ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 34 şüpheliden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.8 şüphelinin de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği aktarıldı.Ne olmuştu?İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.Zanlılarla sosyal medyadan irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20240104/mit-yakalamisti-mossad-icin-calisan-ajanlar-saglik-kontrolu-icin-hastaneye-goturuldu-1079313801.html
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israil, israil-filistin, yabancı uyruklu, mossad, mossad, istanbul, çağlayan adliyesi
israil, israil-filistin, yabancı uyruklu, mossad, mossad, istanbul, çağlayan adliyesi

İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

23:03 05.01.2024
© İHAMossad ajanları yakalandı
Mossad ajanları yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© İHA
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Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan ve emniyette 4 gün ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.
İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 34 şüpheliden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
8 şüphelinin de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.
Zanlılarla sosyal medyadan irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.
Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.​​​​​​​
Mossad ajanları yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
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