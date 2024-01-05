https://sputniknews.com.tr/20240105/iskiye-bagli-aritma-tesisinde-cansiz-beden-bulundu-1079352140.html
İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde cansız beden bulundu
İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde cansız beden bulundu
İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T12:22+0300
2024-01-05T12:22+0300
2024-01-05T12:22+0300
türkiye
ceset
iski
istanbul
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Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi gördü. Tesis şefi Savaş Çağdaş Ü, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzda bulunan çıplak cesedi inceledi. Uzun süreden beri alanda olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/muge-anlinin-yayininda-goruntuyu-aceleyle-ekrandan-aldilar-cansizbedenibulundu-1078904213.html
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ceset, iski, istanbul
İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde cansız beden bulundu
İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu.
Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi gördü. Tesis şefi Savaş Çağdaş Ü, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzda bulunan çıplak cesedi inceledi. Uzun süreden beri alanda olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.