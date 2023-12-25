https://sputniknews.com.tr/20231225/muge-anlinin-yayininda-goruntuyu-aceleyle-ekrandan-aldilar-cansizbedenibulundu-1078904213.html

Müge Anlı'nın yayınında görüntüyü aceleyle ekrandan aldılar: Cansız bedeni bulundu

Müge Anlı'nın yayınında görüntüyü aceleyle ekrandan aldılar: Cansız bedeni bulundu

Müge Anlı, Hakkulu'nun ölümüne ilişkin dosyayı bugün de ele aldı. Dere yatağında cansız bedeni bulunan adamın ensesinden silahla vurulduğu belirtildi. O... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T11:53+0300

2023-12-25T11:53+0300

2023-12-25T11:53+0300

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Müge Anlı, Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'na dair acı gelişmeyi izleyicilerine duyurdu. Talihsiz adam kaybının 12. gününde dere yatağında ensesinden vurulmuş halde buldu.Cesedi bulunduOlay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde gerçekleşti.Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Canlı yayında cinayet itirafıMustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiğini belirten Müge Anlı'nın açıklaması sonrası stüdyo karıştı. Acılı aile isyan edip ayaklandı. Suçlamalar ve havada uçuşan küfürler sonrası Müge Anlı olaya ilişkin VTR'nin verilmesini isteyerek "Biraz sakinleşelim" açıklamasında bulundu. VTR sonrası da gerginlik had safhadaydı. Acılı aile ayağa kalkıp isyan etti. Ses dahil canlı yayın görüntüsü ekrandan alındı ve o sırada Mustafa Hakkulu'nun fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Müge Anlı'nın ekibi acılı aileyi güçlükle yatıştırdı. Olay günü Mustafa Hakkulu’nu son gören isimlerden olan ve aynı zamanda o gün Hakkulu’na para verdiğini söyleyen İsa, canlı yayında cinayeti itiraf etti.İsa, olay günü para verdikten sonra Mustafa Hakkulu ile yeniden buluştuklarını ve alkol aldıklarını, o sırada elinde telefondan eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu’nun eşiyle beraber olmak istediğini ve bu sebeple çıkan tartışma sonucunda Hakkulu’nu öldürdüğünü söyledi. Mustafa Hakkıkulu'nun arkadaşı gözaltına alındı.Ne olmuştu?Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi.Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağında yer aldı. Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı öne sürüldü. "Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan genç kadın açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmanlardan-izmir-uyarisi-cok-ciddi-problemle-karsi-karsiyayiz-1078901002.html

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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ölüm, cinayet, canlı yayın, itiraf, polis, gözaltı, gözaltı kararı