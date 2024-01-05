https://sputniknews.com.tr/20240105/iranda-teror-saldirisinin-ardindan-kum-kentindeki-caminin-kubbesine-intikam-bayragi-cekildi-1079361116.html
İran’da terör saldırısının ardından Kum kentindeki caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi
İran’da terör saldırısının ardından Kum kentindeki caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi
İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:16+0300
2024-01-05T16:16+0300
2024-01-05T16:16+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
israil
bombalı saldırı
şii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/55/1040965515_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2e44b9fbd177aad545b8608a3321d395.png
İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı.İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum’da bulunan Cemkeran Camisinin kubbesine 'intikam bayrağı' asıldı. Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman’daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi.Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle 'Hüseyin’in intikamı' yazan kırmızı bayrak, ülkede 'intikam bayrağı' olarak biliniyor.Söz konusu bayrak, en son Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünde Cemkeran Camisinin kubbesine asılmıştı.İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtirken, olayı protesto eden İranlılar da 'intikam' istediklerini dile getiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/iran-cumhurbaskani-reisi-intikamin-yeri-ve-zamani-silahli-kuvvetlerimiz-tarafindan-belirlenecek-1079353170.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/55/1040965515_243:0:1143:675_1920x0_80_0_0_477a3735cc1030707dbd1097f544a79e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, iran devrim muhafızları, israil, bombalı saldırı, şii
iran, iran devrim muhafızları, israil, bombalı saldırı, şii
İran’da terör saldırısının ardından Kum kentindeki caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi
İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı.
İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum’da bulunan Cemkeran Camisinin kubbesine 'intikam bayrağı' asıldı. Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman’daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi.
Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle 'Hüseyin’in intikamı' yazan kırmızı bayrak, ülkede 'intikam bayrağı' olarak biliniyor.
Söz konusu bayrak, en son Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünde Cemkeran Camisinin kubbesine asılmıştı.
İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtirken, olayı protesto eden İranlılar da 'intikam' istediklerini dile getiriyor.