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İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısına verilecek tepkinin yeri ve zamanının İran... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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ibrahim reisi
kirman
kasım süleymani
terör saldırısı
işid
intikam
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Güneydeki Kerman kentinde 3 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 85 kişinin cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, halkın İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç unsurunu oluşturduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ın gücünün büyüklüğünü çoktan gördüklerini ve tecrübe ettiklerini kaydetti.İran'ın Kirman'daki menfur terör saldırısının intikamını alması konusunda ise Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifi ele alarak tepkinin zamanını ve yerini belirleyeceği güvencesini verdi.Çarşamba günü Korgeneral Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen iki patlamada patlamalar 85 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
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iran, ibrahim reisi, kirman, kasım süleymani, terör saldırısı, işid, intikam, iran silahlı kuvvetleri
iran, ibrahim reisi, kirman, kasım süleymani, terör saldırısı, işid, intikam, iran silahlı kuvvetleri

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek

12:56 05.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısına verilecek tepkinin yeri ve zamanının İran Silahlı Kuvvetleri tarafından belirleneceğini söyledi.
Güneydeki Kerman kentinde 3 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 85 kişinin cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, halkın İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç unsurunu oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ın gücünün büyüklüğünü çoktan gördüklerini ve tecrübe ettiklerini kaydetti.
İran'ın Kirman'daki menfur terör saldırısının intikamını alması konusunda ise Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifi ele alarak tepkinin zamanını ve yerini belirleyeceği güvencesini verdi.
Çarşamba günü Korgeneral Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen iki patlamada patlamalar 85 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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İran ruhani lideri Hamaney’den Kirman’daki saldırının organizatörlerine sert karşılık sözü
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