https://sputniknews.com.tr/20240105/iran-cumhurbaskani-reisi-intikamin-yeri-ve-zamani-silahli-kuvvetlerimiz-tarafindan-belirlenecek-1079353170.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısına verilecek tepkinin yeri ve zamanının İran... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T12:56+0300

2024-01-05T12:56+0300

2024-01-05T12:56+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

kirman

kasım süleymani

terör saldırısı

işid

intikam

iran silahlı kuvvetleri

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Güneydeki Kerman kentinde 3 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 85 kişinin cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, halkın İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç unsurunu oluşturduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ın gücünün büyüklüğünü çoktan gördüklerini ve tecrübe ettiklerini kaydetti.İran'ın Kirman'daki menfur terör saldırısının intikamını alması konusunda ise Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifi ele alarak tepkinin zamanını ve yerini belirleyeceği güvencesini verdi.Çarşamba günü Korgeneral Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen iki patlamada patlamalar 85 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html

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iran, ibrahim reisi, kirman, kasım süleymani, terör saldırısı, işid, intikam, iran silahlı kuvvetleri