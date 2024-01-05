https://sputniknews.com.tr/20240105/iran-cumhurbaskani-reisi-intikamin-yeri-ve-zamani-silahli-kuvvetlerimiz-tarafindan-belirlenecek-1079353170.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısına verilecek tepkinin yeri ve zamanının İran... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T12:56+0300
2024-01-05T12:56+0300
2024-01-05T12:56+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
kirman
kasım süleymani
terör saldırısı
işid
intikam
iran silahlı kuvvetleri
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Güneydeki Kerman kentinde 3 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 85 kişinin cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, halkın İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç unsurunu oluşturduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ın gücünün büyüklüğünü çoktan gördüklerini ve tecrübe ettiklerini kaydetti.İran'ın Kirman'daki menfur terör saldırısının intikamını alması konusunda ise Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifi ele alarak tepkinin zamanını ve yerini belirleyeceği güvencesini verdi.Çarşamba günü Korgeneral Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen iki patlamada patlamalar 85 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
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iran, ibrahim reisi, kirman, kasım süleymani, terör saldırısı, işid, intikam, iran silahlı kuvvetleri
iran, ibrahim reisi, kirman, kasım süleymani, terör saldırısı, işid, intikam, iran silahlı kuvvetleri
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısına verilecek tepkinin yeri ve zamanının İran Silahlı Kuvvetleri tarafından belirleneceğini söyledi.
Güneydeki Kerman kentinde 3 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 85 kişinin cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, halkın İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç unsurunu oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ın gücünün büyüklüğünü çoktan gördüklerini ve tecrübe ettiklerini kaydetti.
İran'ın Kirman'daki menfur terör saldırısının intikamını alması konusunda ise Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifi ele alarak tepkinin zamanını ve yerini belirleyeceği güvencesini verdi.
Çarşamba günü Korgeneral Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen iki patlamada patlamalar 85 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.