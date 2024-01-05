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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/hamas-yoneticisi-mesal-israil-aruriye-suikast-duzenleyerek-krizini-ihrac-etmeye-calisiyor-1079341930.html
Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor
Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T02:56+0300
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Halid Meşal, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu" dedi.Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır" sözlerine yer verdi.Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak tabir edilen “Dahiye” bölgesinde İsrail’in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
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Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor

02:56 05.01.2024
© Sputnik / Abdul Kader Albayİsrail'den Lübnan'daki Hamas ofisine saldırı
İsrail'den Lübnan'daki Hamas ofisine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Abdul Kader Albay
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.
Halid Meşal, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.
Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu" dedi.
Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır" sözlerine yer verdi.
Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak tabir edilen “Dahiye” bölgesinde İsrail’in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.
İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının düzenlendiği binadan alev ve dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail sorumludur
3 Ocak, 00:32
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