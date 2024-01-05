https://sputniknews.com.tr/20240105/hamas-yoneticisi-mesal-israil-aruriye-suikast-duzenleyerek-krizini-ihrac-etmeye-calisiyor-1079341930.html
Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor
Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T02:56+0300
2024-01-05T02:56+0300
2024-01-05T02:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
halid meşal
halid meşal
lübnan
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Halid Meşal, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu" dedi.Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır" sözlerine yer verdi.Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak tabir edilen “Dahiye” bölgesinde İsrail’in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
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israil, israil-filistin, halid meşal, halid meşal, lübnan
Hamas yöneticisi Meşal: İsrail, Aruri'ye suikast düzenleyerek krizini ihraç etmeye çalışıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.
Halid Meşal, 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.
Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu" dedi.
Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır" sözlerine yer verdi.
Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak tabir edilen “Dahiye” bölgesinde İsrail’in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.