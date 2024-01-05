https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-kore-kuzey-kore-yaklasik-200-top-mermisi-atesledi-1079349368.html

Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi

Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Güney tarafına 200 top mermisi ateşlediği belirtilidi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:12+0300

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dünya

güney kore

güney kore genelkurmay başkanlığı

kuzey kore

top mermisi

kuzey kore lideri kim jong un

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Güney Kore'nin Batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın Kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattığı ifade edildi.Mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü belirtildi.Güney Kore'den tahliyeGüney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/guney-kore-ve-abdden-kuzey-kore-sinirinda-tatbikat-1079323673.html

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güney kore, güney kore genelkurmay başkanlığı, kuzey kore, top mermisi, kuzey kore lideri kim jong un