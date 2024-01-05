https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-kore-kuzey-kore-yaklasik-200-top-mermisi-atesledi-1079349368.html
Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi
Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Güney tarafına 200 top mermisi ateşlediği belirtilidi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:12+0300
2024-01-05T11:12+0300
2024-01-05T11:12+0300
dünya
güney kore
güney kore genelkurmay başkanlığı
kuzey kore
top mermisi
kuzey kore lideri kim jong un
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Güney Kore'nin Batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın Kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattığı ifade edildi.Mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü belirtildi.Güney Kore'den tahliyeGüney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/guney-kore-ve-abdden-kuzey-kore-sinirinda-tatbikat-1079323673.html
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güney kore, güney kore genelkurmay başkanlığı, kuzey kore, top mermisi, kuzey kore lideri kim jong un
güney kore, güney kore genelkurmay başkanlığı, kuzey kore, top mermisi, kuzey kore lideri kim jong un
Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Güney tarafına 200 top mermisi ateşlediği belirtilidi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Güney Kore'nin Batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın Kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattığı ifade edildi.
Mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü belirtildi.
Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.
Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.