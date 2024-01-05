https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-amerikada-yeni-bir-otcul-dinozor-turu-kesfedildi-1079368310.html

Güney Amerika’da yeni bir otçul dinozor türü keşfedildi

Güney Amerika’da yeni bir otçul dinozor türü keşfedildi

Güney Amerika’nın Patagonya bölgesinde, 96-93 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen uzun boyunlu ve gagalı yeni bir otçul dinozor türü keşfedildi. Hayvanın 15... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T21:31+0300

2024-01-05T21:31+0300

2024-01-05T21:31+0300

yaşam

güney amerika

dinozor

bilim

bilim kurulu

arjantin

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Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi’nin (Conicet) internet sitesinde yer alan haberde, “Yeni dinozor Sidersaura marae dört ayaklıydı ve uzun bir kuyruğu vardı. Villa El Chocon’a 20 kilometre mesafedeki Canadon de las Campanas kasabasında dört farklı numunenin fosil kalıntıları bulundu. Neuquen’deki Huincul formasyonu kayaları, Geç Kretase döneminin başlarına karşılık geliyor ve yaşının 96 ilâ 93 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi.Aslında Rebbachisauridae ailesi temsilcilerinin büyük olmadığı, lakin Sidersaura marae’nın bu aile içinde en büyüğü olduğu ifade edildi. Bu hayvanın kütlesinin yaklaşık 15 ton, uzunluğunun da 20 metre olduğu tahmin edildi.Yeni tür, adını, kuyruk kemiklerinin yıldız şeklinde olması nedeniyle aldı. Sder, Latincede yıldız demek.Sidersaura marae’nin ilk kalıntıları 2012 yılında keşfedildi ve ardından kazı alanında beş çalışma gerçekleştirildi. Neuquen eyaletindeki çalışmalar sırasında, yeni bir türün fosillerinin yanı sıra, dev bir yırtıcı hayvan olan Meraxes gigas’ın kalıntıları da keşfedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/yuzyillik-bilgi-yalanlandi-dinozorlari-meteor-carpmasi-oldurmedi-1076927008.html

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güney amerika, dinozor, bilim, bilim kurulu, arjantin