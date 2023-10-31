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Yüz yıllık bilgi yalanlandı: 'Meğer dinozorları meteor çarpması öldürmemiş'
Yüz yıllık bilgi yalanlandı: 'Meğer dinozorları meteor çarpması öldürmemiş'
Bilim insanları, dinozorları yok olma sebebinin meteor çarpması olmadığını öne sürdü. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T16:59+0300
2023-10-31T17:03+0300
yaşam
dinozor
tarih
meteor
meteor patlaması
asteroit
yangın
krater
krater
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Dinozorlar yaklaşık 165 milyon yıl Dünya'da hüküm sürdü. Ancak bilinene göre Chicxulub kraterinin Dünya'ya çarpması sonrası, dinozorların yüzde 75'i yok oldu. Çarpan kraterin tahmini çapının 11 ila 81 kilometre olduğu düşünülüyor. Bu çapta bir kraterin yarattığı hasarın yanında, çarpma dolayısıyla 1.6 km boyutunda mega tsunami denilen tsunamiler de dinazorları büyük oranda öldürdü. Ancak, yeni araştırmalar sonucu bilim insanları ne çarpmanın ne de mega tsunamilerin dinozorları öldürdüğünü söylüyor. Dinozorların ölümünden altmış milyon yıl sonra, Belçika Kraliyet Gözlemevi'ndeki bilim insanları dinozorları yok eden 'asıl unsurun' meteor çarpması olmadığını öne sürdü. Araştırmacılara göre, meteor çarpması ardından atmosferde 15 yıl kadar uzun bir süre kalan 'ultra ince toz' bulutu açığa çıktı. Tahminlere göre toz parçacıkları 0.8 ila 8 mikrometre kadar küçüktü. Bu mikrometrik silikat tozunun Dünya yüzeyinin soğumasına katkıda bulunduğuna ve gezegenin fotosentezini neredeyse iki yıl boyunca etkileyen 'güneş ışınımında toz kaynaklı değişikliklere' neden olduğuna inanılıyor. Bu nedenle bitki örtüsünün de tamamen yok olduğu belirtiliyor. Belçika Kraliyet Gözlemevi bülteninde, "Fotosentezdeki uzun süreli bozulma, hem karasal hem de deniz habitatları için ciddi zorluklar oluşturdu. Neredeyse iki yıl boyunca karanlık, soğuk ve gıdadan yoksun koşullarda hayatta kalmaya adapte olamayan canlı grupları kitlesel yok oluş yaşadı" açıklaması yapıldı. Buna ek olarak krater yüzünden yaşanan ve bitmek bilmeyen orman yangınlarının sebep olduğu is ve sülfür fotosentezin engellemesinde rol oynadığı söyleniyor. Bulgularını elde etmek için 'Kretase-Paleojen sınır tabakasının en üstteki milimetre inceliğindeki aralığını' inceleyen araştırmacılar, "Bu aralık, Chicxulub çarpma olayıyla ilgili ultra ince tozun son atmosferik serpintisini temsil ettiği çok ince ve düzgün bir tane boyutu dağılımı ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Sonuç olarak bilim insanlarına göre, meteor çarpmasının dinazorların büyük bir kısmını öldürmesi ardından oluşan orman yangınları ve mega tsunamiler de büyük bir katliam yarattı, fakat dinazorları asıl öldüren şey meteor çarpması ardından yaşanan iklimsel felaketler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230911/113-milyon-yillik-dinozor-izleri-ortaya-cikmisti-75-yeni-ayak-izidahakesfedildi-1075382071.html
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dinozor, tarih, meteor, meteor patlaması, asteroit, yangın, krater, krater
dinozor, tarih, meteor, meteor patlaması, asteroit, yangın, krater, krater

Yüz yıllık bilgi yalanlandı: 'Meğer dinozorları meteor çarpması öldürmemiş'

16:59 31.10.2023 (güncellendi: 17:03 31.10.2023)
dinazor iskeletei
dinazor iskeletei - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Bilim insanları, dinozorları yok olma sebebinin meteor çarpması olmadığını öne sürdü.
Dinozorlar yaklaşık 165 milyon yıl Dünya'da hüküm sürdü. Ancak bilinene göre Chicxulub kraterinin Dünya'ya çarpması sonrası, dinozorların yüzde 75'i yok oldu. Çarpan kraterin tahmini çapının 11 ila 81 kilometre olduğu düşünülüyor. Bu çapta bir kraterin yarattığı hasarın yanında, çarpma dolayısıyla 1.6 km boyutunda mega tsunami denilen tsunamiler de dinazorları büyük oranda öldürdü.
Ancak, yeni araştırmalar sonucu bilim insanları ne çarpmanın ne de mega tsunamilerin dinozorları öldürdüğünü söylüyor.
Dinozorların ölümünden altmış milyon yıl sonra, Belçika Kraliyet Gözlemevi'ndeki bilim insanları dinozorları yok eden 'asıl unsurun' meteor çarpması olmadığını öne sürdü. Araştırmacılara göre, meteor çarpması ardından atmosferde 15 yıl kadar uzun bir süre kalan 'ultra ince toz' bulutu açığa çıktı. Tahminlere göre toz parçacıkları 0.8 ila 8 mikrometre kadar küçüktü.

Bu mikrometrik silikat tozunun Dünya yüzeyinin soğumasına katkıda bulunduğuna ve gezegenin fotosentezini neredeyse iki yıl boyunca etkileyen 'güneş ışınımında toz kaynaklı değişikliklere' neden olduğuna inanılıyor. Bu nedenle bitki örtüsünün de tamamen yok olduğu belirtiliyor.
Belçika Kraliyet Gözlemevi bülteninde, "Fotosentezdeki uzun süreli bozulma, hem karasal hem de deniz habitatları için ciddi zorluklar oluşturdu. Neredeyse iki yıl boyunca karanlık, soğuk ve gıdadan yoksun koşullarda hayatta kalmaya adapte olamayan canlı grupları kitlesel yok oluş yaşadı" açıklaması yapıldı.
Buna ek olarak krater yüzünden yaşanan ve bitmek bilmeyen orman yangınlarının sebep olduğu is ve sülfür fotosentezin engellemesinde rol oynadığı söyleniyor. Bulgularını elde etmek için 'Kretase-Paleojen sınır tabakasının en üstteki milimetre inceliğindeki aralığını' inceleyen araştırmacılar, "Bu aralık, Chicxulub çarpma olayıyla ilgili ultra ince tozun son atmosferik serpintisini temsil ettiği çok ince ve düzgün bir tane boyutu dağılımı ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.
Sonuç olarak bilim insanlarına göre, meteor çarpmasının dinazorların büyük bir kısmını öldürmesi ardından oluşan orman yangınları ve mega tsunamiler de büyük bir katliam yarattı, fakat dinazorları asıl öldüren şey meteor çarpması ardından yaşanan iklimsel felaketler oldu.
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