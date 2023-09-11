https://sputniknews.com.tr/20230911/113-milyon-yillik-dinozor-izleri-ortaya-cikmisti-75-yeni-ayak-izidahakesfedildi-1075382071.html
113 milyon yıllık dinozor izleri ortaya çıkmıştı: 75 yeni ayak izi daha keşfedildi
113 milyon yıllık dinozor izleri ortaya çıkmıştı: 75 yeni ayak izi daha keşfedildi
Teksas'taki kuraklık nedeniyle Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'ndan akan bir nehrin kurumasının ardından yaklaşık 113 milyon yıl önce yaşamış dev sürüngenlerin... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T15:22+0300
2023-09-11T15:22+0300
2023-09-11T15:22+0300
dinozor
fosil
ayak izi
yaşam
bilim
kuraklık
texas
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101814/19/1018141919_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_c5af8ffbaf8054db8ab2c6651f865be2.jpg
Kuraklık, Teksas'ın merkezindeki bir nehrin bir kısmını kurutarak 113 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı.Tarih öncesi ayak izleri, Dallas-Fort Worth bölgesinin güneybatısındaki Glen Rose kasabasında bulunan Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'nda ortaya çıktı. Nehrin bulunduğu yer 'dünyadaki en uzun dinozor parkurlarından biri' olarak nitelendiriliyor.Ancak yakın zamanda ortaya çıkan yeni izlerin genellikle çamur, alüvyon ve Paluxy Nehri'nin suları altında gizlendiğini ortaya koydu. Bu yaz su seviyesi o kadar düştü ki, tarih öncesi çökeltiler artık görünür hale geldi. Gönüllüler şimdiye kadar kurak nehir yatağında ortaya çıkan yeni 75 ayak izi saydı.Dallas Morning News'den Sarah Bahari'ye konuşan park yöneticisi Jeff Davis, "Yine çok sıcak ve kurak bir yıl oldu, bu yüzden araştırmacılarımız kuraklıktan faydalanmaya çalışıyor" dedi.Hangi dinozorlar bu izleri oluşturdu?Park yetkililerine göre ayak izlerini muhtemelen iki farklı dinozor türü oluşturdu. Bunlardan biri, yaklaşık 14 bin kilo ağırlığında, 15 metre boyunda bir etobur olan Acrocanthosaurus. Bu devasa sürüngen bölgede iki ayağı üzerinde dolaşırken arkasında üç parmaklı ayaklarının izlerini bırakıyor. Diğeri ise Sauroposeidon proteles olarak bilinen bir tür olabilir. Bu dinozor türü ise arkasında fil ayak izlerine benzeyen daha büyük, soğanlı şekilli izler bırakıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230908/ucak-kazasinin-ardindan-amazonda-13-gun-mahsur-kalip-kurtulan-pilot-ikinci-ucak-kazasinda-oldu-1075297090.html
texas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101814/19/1018141919_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_0611a4bb818203ed76b3e87c3d27fbe2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dinozor, fosil, ayak izi, bilim, kuraklık, texas, abd
dinozor, fosil, ayak izi, bilim, kuraklık, texas, abd
113 milyon yıllık dinozor izleri ortaya çıkmıştı: 75 yeni ayak izi daha keşfedildi
Abone ol
Teksas'taki kuraklık nedeniyle Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'ndan akan bir nehrin kurumasının ardından yaklaşık 113 milyon yıl önce yaşamış dev sürüngenlerin izleri ortaya çıkmıştı. Son araştırmalara göre, 72 yeni izin daha bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kuraklık, Teksas'ın merkezindeki bir nehrin bir kısmını kurutarak 113 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı.
Tarih öncesi ayak izleri, Dallas-Fort Worth bölgesinin güneybatısındaki Glen Rose kasabasında bulunan Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'nda ortaya çıktı. Nehrin bulunduğu yer 'dünyadaki en uzun dinozor parkurlarından biri' olarak nitelendiriliyor.
Ancak yakın zamanda ortaya çıkan yeni izlerin genellikle çamur, alüvyon ve Paluxy Nehri'nin suları altında gizlendiğini ortaya koydu. Bu yaz su seviyesi o kadar düştü ki, tarih öncesi çökeltiler artık görünür hale geldi. Gönüllüler şimdiye kadar kurak nehir yatağında ortaya çıkan yeni 75 ayak izi saydı.
Dallas Morning News
'den Sarah Bahari
'ye konuşan park yöneticisi Jeff Davis, "Yine çok sıcak ve kurak bir yıl oldu, bu yüzden araştırmacılarımız kuraklıktan faydalanmaya çalışıyor" dedi
.
Hangi dinozorlar bu izleri oluşturdu?
Park yetkililerine göre ayak izlerini muhtemelen iki farklı dinozor türü oluşturdu. Bunlardan biri, yaklaşık 14 bin kilo ağırlığında, 15 metre boyunda bir etobur olan Acrocanthosaurus. Bu devasa sürüngen bölgede iki ayağı üzerinde dolaşırken arkasında üç parmaklı ayaklarının izlerini bırakıyor. Diğeri ise Sauroposeidon proteles olarak bilinen bir tür olabilir. Bu dinozor türü ise arkasında fil ayak izlerine benzeyen daha büyük, soğanlı şekilli izler bırakıyor.