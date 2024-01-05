https://sputniknews.com.tr/20240105/gazeteci-fatih-altaylinin-ifadesi-ortaya-cikti-1079357410.html

Gazeteci Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Fatih... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T14:16+0300

2024-01-05T14:16+0300

2024-01-05T14:16+0300

türkiye

fatih altaylı

savcılık

tweet

hakaret

hakaret davası

gazeteci

yurt dışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079352944_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_1cca3ccf6685238170ff95538f2fe7fc.jpg

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.Soruşturma çerçevesinde Altaylı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Bakalım kim üstüne alınacak' diyerek tweet attım'Altaylı'nın ifadesinde, "Ben 'eline sağlık' şeklinde sosyal medya üzerinden atmış olduğum tweet olayı ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Olay günü reklam ajansı sahibi arkadaşımla birlikte otururken İstanbul'da meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ben de arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Bu twetten sonra mitinge katılan, katılmayan, birçok şahıs tarafından 'AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği' tarzında kim, neyi anladıysa o şekilde bana hakaret etmeye başladı. Hakaretlerden de anlaşılacağı üzere tweetim de herhangi bir kişi veya kurum belirtmedim. Bu tweeti atmamdaki amaç tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı. Amacıma ulaşınca da sosyal medyadan kaldırdım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı. Atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdiği açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/msbden-piyade-okulu-aciklamasi-agir-hakaret-ve-tehdit-tespit-edilmistir-1078678891.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı, savcılık, tweet, hakaret, hakaret davası, gazeteci, yurt dışı