https://sputniknews.com.tr/20240105/galatasaraydan-icardi-aciklamasi-sakatligi-ne-kadar-surecek-1079360215.html
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?
Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:04+0300
2024-01-05T16:04+0300
2024-01-05T16:04+0300
spor
galatasaray
sakatlık
mauro icardi
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Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html
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galatasaray, sakatlık, mauro icardi
galatasaray, sakatlık, mauro icardi
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?
Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.
Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."