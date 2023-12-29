https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html
Okan Buruk'tan açıklama: Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı?
Okan Buruk'tan açıklama: Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı?
Sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, İCardi'nin Süper Kupa maçında yer alıp almayacağına dair soruya "Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz"... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T10:25+0300
2023-12-29T10:25+0300
2023-12-29T10:25+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
fenerbahçe
okan buruk
süper kupa
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Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.'Icardi'nin yüzünde kırık oluştu'Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu söyledi.Arjantinli yıldızın oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini dile getiren Buruk, "Icardi, bugün maske ile antrenmana çıktı. Yüzünde kırık oluştu. Fenerbahçe derbisinde 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması lazım. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere yapılan saldırıda hepimiz onları koruduk. Hakemler de oyuncuları korumak zorunda. Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ismail-kartal-biz-vermedik-elimizden-alindi-1079159139.html
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mauro icardi, galatasaray, fenerbahçe, okan buruk, süper kupa
mauro icardi, galatasaray, fenerbahçe, okan buruk, süper kupa
Okan Buruk'tan açıklama: Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı?
Sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, İCardi'nin Süper Kupa maçında yer alıp almayacağına dair soruya "Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz" dedi.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
'Icardi'nin yüzünde kırık oluştu'
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu söyledi.
Arjantinli yıldızın oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini dile getiren Buruk, "Icardi, bugün maske ile antrenmana çıktı. Yüzünde kırık oluştu. Fenerbahçe derbisinde 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması lazım. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere yapılan saldırıda hepimiz onları koruduk. Hakemler de oyuncuları korumak zorunda. Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.