https://sputniknews.com.tr/20231229/ismail-kartal-biz-vermedik-elimizden-alindi-1079159139.html

İsmail Kartal'dan şampiyonluk göndermesi: 'Biz vermedik elimizden alındı'

İsmail Kartal'dan şampiyonluk göndermesi: 'Biz vermedik elimizden alındı'

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Kartal, 9 yıl önce kazandıkları... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T09:57+0300

2023-12-29T09:57+0300

2023-12-29T10:00+0300

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tff süper kupa

uefa süper kupa

ismail kartal

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak camialarını mutlu etmek istediklerini söyledi.Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.'Penaltıya gitme ihtimali var'Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Kartal, Galatasaray ile kısa bir süre önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.'Oyun kısır geçmişti'Süper Lig ve kupa maçları için farklı stratejiler gerektiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:İsmail Kartal, Galatasaray'ın derbide zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Oyun üstünlüğünü de ele aldık. Rakip takımın oyuncuları 55-60. dakikadan sonra sürekli yere yattı, oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Berabere kaldığımız için üzüldük. Üç puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Yarın tam kadroyla çıkacağız. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Hepsi motive durumda. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu Galatasaray'a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Daha iyi motive olup, maçı kazanıp, kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.'Şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı'İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda otobüs kurşunlanma olayıyla şampiyonluklarının elinden alındığını savundu.Fenerbahçe'de 2014 Süper Kupa'yı kazandığını hatırlatan Kartal, "İlk Fenerbahçe teknik direktörlüğümde kupa kazandığım için çok mutlu olmuştum. Ligde de liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum kurşunlanma olayı olunca önümüz kesilmişti. Biz vermedik, şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı. İnsanlar bunları unutuyor ama biz unutmadık. Hala failleri bulunmadı. Bugün ise çok güzel bir saha ve statta oynayacağız. Yarın 9 yıl önce kazandığım Süper Kupa'yı bir kez daha alarak camiamızı mutlu etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.İsmail Kartal, Galatasaray tarafı ile ortak basın toplantısı düzenlenmeme kararıyla ilgili, "Sayın Başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Bu karara uymak zorundayım. Bu kararın neden alındığı iyi araştırılsın." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html

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