https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında yer alacak şarkıcı belli oldu

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında yer alacak şarkıcı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı için unutulmayacak bir tören hazırlığında olduğu... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T14:08+0300

2023-12-27T14:08+0300

2023-12-27T14:08+0300

spor

süper kupa

galatasaray

fenerbahçe

maç

norm ender

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun görkemli bir tören hazırladığı belirtildi.Akşam Gazetesi'nin haberine göre; spor, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlünün bulunacağı final maçında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İtalya'yı Avrupa şampiyonu yapan Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini de yer alacak.Lucescu, Mondragon, Kuyt, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal da finalin davetlileri arasında.Norm Ender sahneye çıkacakMaçtan önce Cumhuriyetin ve TFF'nin 100'üncü yılı için özel bir şölen yapılacak. Birçok ünlü sanatçı da sahne alacak ve izleyenleri coşturacak. Norm Ender, 100'üncü yıl marşıyla coşkuya renk katacak. Seremonide ise 100 kişilik ekip, bayrağımız, Atatürk posteri ve kulüp armaları yer alacak.Ses ve ışık gösterilerinin düzenleneceği son bölümde kazanan takıma kupa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek.İki takımın basın toplantıları ise yarın yapılacak. Saat 20.00'de Fenerbahçe, 20.45'te Galatasaray'ın basın açıklaması olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html

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süper kupa, galatasaray, fenerbahçe, maç, norm ender