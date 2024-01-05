https://sputniknews.com.tr/20240105/erzanin-kirik-telefonundaki-yazismalarda-en-mutlu-kisi-ortaya-cikti-hayirli-isler-mahmut-amca-1079346066.html

Erzan'ın kırık telefonundaki yazışmalarda en mutlu kişi ortaya çıktı: 'Hayırlı işler Mahmut Amca'

Erzan'ın kırık telefonundaki yazışmalarda en mutlu kişi ortaya çıktı: 'Hayırlı işler Mahmut Amca'

Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T09:55+0300

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Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan’ın akrabası ve 16 Kasım 2011’de Erzan’a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023’te yine Mahmut Yılmaz’a başvurdu. Yılmaz’dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023’te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023’te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06’da Yılmaz’a haber verdi. Vadenin 15 Şubat’a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.Hürriyet'in haberine göre Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023’te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan’da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023’te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu’daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023’te Seçil Erzan’a “Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var” diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16’da Seçil Erzan’a “Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu” diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz’a, “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/erzan-ve-kuzeni-arasinda-terim-tartismasi-ona-yaranacagim-diye-ne-yaptiginin-farkinda-misin-1079331116.html

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