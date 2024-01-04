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https://sputniknews.com.tr/20240104/erzan-ve-kuzeni-arasinda-terim-tartismasi-ona-yaranacagim-diye-ne-yaptiginin-farkinda-misin-1079331116.html
Erzan ve kuzeni arasında Terim tartışması: 'Ona yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın?'
Erzan ve kuzeni arasında Terim tartışması: 'Ona yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın?'
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına giren, sanık Seçil Erzan'ın gözaltına... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:46+0300
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türkiye
seçil erzan
fatih terim
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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren raporda, sanık Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasında 26 Ocak 2023'te geçen konuşmalara göre Yılmaz'ın sanıktan, "Hacım tahsilat yapabilir miyim senden, kuyum ödemesi vs. var?" dediği ve bir gün sonraki konuşmalarında yine ödeme istemesi üzerine Erzan'ın "Hacım arayacağım Tuzla'da sinyor, gelsin beni aratacak." yanıtını verdiği görüldü.Yılmaz'ın sanık Erzan'a "Tamam yavrum, sen haber verirsin, haftaya olmayacağım, adamın parasını ödeyeyim gitmeden. Nerede bu uyuz yurt dışı mı?" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Megeve Avusturya'da mı?" dediği aktarılırken, Yılmaz'ın "Fransa, oh valla yesinler gezsinler. Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?" yanıtı dikkat çekti.Sanık Erzan'ın söz konusu kişilere yönelik, "Hacı ben bunları ihya ettim zamanında, sinir oluyorum." demesi üzerine ise Yılmaz'ın "Tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki?" sorusunu sorduğu, Erzan'ın da, "Aldılar bayağı, yüzde 50" dediği kaydedildi.Yılmaz'ın "No4" şeklinde bir ismi kodladığı ve "Bu şişkoların herhangi bir şeyi kalmadı ama dimi? No4 nerede?" sorusunu yönettiği Erzan'ın ise "No:4 de orda, vermedim istiyorlar ya." yanıtı dikkat çekti.Mesajlarda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'a birilerinin kendisinden sık sık fazla para istediği, bu sebeple zor durumda kaldığını ifade ettiği, Yılmaz'ın ise bir süre sonra Erzan'dan şüphelenmeye başladığı anlaşılırken Yılmaz'ın 24 Şubat'ta "Madem böyle bir durum var, yapalım peki, senden ricam lütfen, bugün ne zaman olursa, bu olaylar nedir, enine boyuna Merve ve bana anlat lütfen." dediği görüldü.10 Mart 2023'te ise bir mesajda Yılmaz'ın sanığa "150 USD, Candaş'a mı veriyorsun İsviçre işini çözmesi için?" sorusu üzerine Erzan'ın, "O nereden çıktı" dediği, Yılmaz'ın ise, "Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?" dediği görüldü.Erzan'ın konuşmanın devamında Candaş Gürol'a ilişkin "Kendisi de yanacak." yanıtı verdiği, Yılmaz'ın da "Yok, ona bir şey olmaz, arkada başka hikayeler var." dediği aktarıldı.Sanığın Yılmaz'ı olaya ilişkin farklı bir arka plan olmadığını ikna etmeye çalıştığı görülen konuşmalarda, Yılmaz'ın sanığa, "Seçil, bugüne kadar Candaş'a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayı yurt dışına mı çıkardınız?" sorularını sorduğu, Erzan'ın ise Candaş Gürol'un olayı organize etmediğini söylediği belirtildi.'Yaranmak için değil onun parası'Mesajlarda Yılmaz'ın kendi parasını kurtarabilmek adına çeşitli yöntemler aramaya çalıştığı, sanığa "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" sorusu üzerine ise Erzan'ın "Yaranmak için değil onun parası." yanıtını verdiği görüldü.Yılmaz'ın organize çete kurduklarını sanığa söylediği, Erzan ise kendisinin herkese borçlu olduğunu kimsenin suçu olmadığını tek gerçeğin herkesin mağdur olduğunu söylediği belirtildi.Mesajlaşmaların devamında, Yılmaz'ın sanığa, "Aklıma ne geldi, Moji'den İran kaynaklı para bulsana, İran dışarı para çıkartmak için ölüyor, senin faizi duyunca atlarlar." mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Moji isimli kişinin para bulamayacağını yazdığı aktarıldı.
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seçil erzan, fatih terim, denizbank
seçil erzan, fatih terim, denizbank

Erzan ve kuzeni arasında Terim tartışması: 'Ona yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın?'

16:46 04.01.2024
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© DOĞAN CAN CESUR-
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına giren, sanık Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ilişkin 553 sayfalık bilirkişi raporundan yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren raporda, sanık Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasında 26 Ocak 2023'te geçen konuşmalara göre Yılmaz'ın sanıktan, "Hacım tahsilat yapabilir miyim senden, kuyum ödemesi vs. var?" dediği ve bir gün sonraki konuşmalarında yine ödeme istemesi üzerine Erzan'ın "Hacım arayacağım Tuzla'da sinyor, gelsin beni aratacak." yanıtını verdiği görüldü.
Yılmaz'ın sanık Erzan'a "Tamam yavrum, sen haber verirsin, haftaya olmayacağım, adamın parasını ödeyeyim gitmeden. Nerede bu uyuz yurt dışı mı?" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Megeve Avusturya'da mı?" dediği aktarılırken, Yılmaz'ın "Fransa, oh valla yesinler gezsinler. Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?" yanıtı dikkat çekti.
Sanık Erzan'ın söz konusu kişilere yönelik, "Hacı ben bunları ihya ettim zamanında, sinir oluyorum." demesi üzerine ise Yılmaz'ın "Tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki?" sorusunu sorduğu, Erzan'ın da, "Aldılar bayağı, yüzde 50" dediği kaydedildi.
Yılmaz'ın "No4" şeklinde bir ismi kodladığı ve "Bu şişkoların herhangi bir şeyi kalmadı ama dimi? No4 nerede?" sorusunu yönettiği Erzan'ın ise "No:4 de orda, vermedim istiyorlar ya." yanıtı dikkat çekti.
Mesajlarda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'a birilerinin kendisinden sık sık fazla para istediği, bu sebeple zor durumda kaldığını ifade ettiği, Yılmaz'ın ise bir süre sonra Erzan'dan şüphelenmeye başladığı anlaşılırken Yılmaz'ın 24 Şubat'ta "Madem böyle bir durum var, yapalım peki, senden ricam lütfen, bugün ne zaman olursa, bu olaylar nedir, enine boyuna Merve ve bana anlat lütfen." dediği görüldü.
10 Mart 2023'te ise bir mesajda Yılmaz'ın sanığa "150 USD, Candaş'a mı veriyorsun İsviçre işini çözmesi için?" sorusu üzerine Erzan'ın, "O nereden çıktı" dediği, Yılmaz'ın ise, "Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?" dediği görüldü.
Erzan'ın konuşmanın devamında Candaş Gürol'a ilişkin "Kendisi de yanacak." yanıtı verdiği, Yılmaz'ın da "Yok, ona bir şey olmaz, arkada başka hikayeler var." dediği aktarıldı.
Sanığın Yılmaz'ı olaya ilişkin farklı bir arka plan olmadığını ikna etmeye çalıştığı görülen konuşmalarda, Yılmaz'ın sanığa, "Seçil, bugüne kadar Candaş'a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayı yurt dışına mı çıkardınız?" sorularını sorduğu, Erzan'ın ise Candaş Gürol'un olayı organize etmediğini söylediği belirtildi.

'Yaranmak için değil onun parası'

Mesajlarda Yılmaz'ın kendi parasını kurtarabilmek adına çeşitli yöntemler aramaya çalıştığı, sanığa "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" sorusu üzerine ise Erzan'ın "Yaranmak için değil onun parası." yanıtını verdiği görüldü.
Yılmaz'ın organize çete kurduklarını sanığa söylediği, Erzan ise kendisinin herkese borçlu olduğunu kimsenin suçu olmadığını tek gerçeğin herkesin mağdur olduğunu söylediği belirtildi.
Mesajlaşmaların devamında, Yılmaz'ın sanığa, "Aklıma ne geldi, Moji'den İran kaynaklı para bulsana, İran dışarı para çıkartmak için ölüyor, senin faizi duyunca atlarlar." mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Moji isimli kişinin para bulamayacağını yazdığı aktarıldı.
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