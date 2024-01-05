https://sputniknews.com.tr/20240105/ertelenen-olayli-super-kupa-maci-icin-ilk-kez-tarih-verildi-1079342834.html

Ertelenen Süper Kupa maçı için ilk kez tarih verildi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Ertelenen Süper Kupa maçı için ilk kez tarih verildi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan mücadele yaşanan olaylar sonrası ertelenirken, finalin ne zaman oynanacağı merak konusuydu... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

süper kupa

galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

riyad

suudi arabistan

atatürk

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, yaşanan olaylar sonrası iki takımın da maça çıkmaması nedeniyle ertelenmişti.Mücadelenin ne zaman oynanacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Pazartesi günü Riva'da gerçekleştirilen toplantıyla bu konu hakkında net olmasa da bir tarih belirledi.Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonucunda ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin bu ayın son haftasında oynanması bekleniyor. Gerçekleşen toplantı sonrası maçın Ocak ayı içinde oynanması için adımlar atıldı. Bu kararın arkasında, maçın siyasi bir platforma çekilmesini engellemek ve yayın haklarıyla ilgili sorunlar yaşanmamasını sağlamak amacı yattığı öğrenildi. EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

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