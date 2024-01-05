https://sputniknews.com.tr/20240105/cumhurbaskani-erdogan-somali-cumhurbaskani-ile-telefonda-gorustu-1079366383.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T19:21+0300
2024-01-05T19:21+0300
2024-01-05T19:21+0300
dünya
somali
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muhammed hasan şeyh mahmud
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240105/erdogan-turkiye-ekonomisi-buyudukce-ortaya-cikacak-katma-degerden-85-milyon-istifade-edecek-1079357897.html
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somali, somali, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, hasan şeyh mahmud, muhammed hasan şeyh mahmud
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.