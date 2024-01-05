https://sputniknews.com.tr/20240105/cinden-kore-yarimadasindaki-catismanin-taraflarina-itidal-cagrisi-1079351635.html
Çin'den Kore Yarımadası'ndaki çatışmanın taraflarına itidal çağrısı
Çin'den Kore Yarımadası'ndaki çatışmanın taraflarına itidal çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidalli davranmaları çağrısında... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T12:10+0300
2024-01-05T12:10+0300
2024-01-05T12:10+0300
dünya
çin
wang wenbin
kuzey kore
güney kore
itidal çağrısı
kore yarımadası
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, Çin'in Kore Yarımadası'ndaki çatışmanın taraflarının itidalli davranmasını ve gerilimin tırmanmasına yol açacak adımlar atmamasını umduğunu söyledi.Wang Wenbin, "Mevcut durumda, ilgili tarafların sükûnet ve itidal içinde hareket etmelerini, gerilimi tırmandıracak adımlar atmamalarını ve daha fazla tırmanmadan kaçınmalarını ve büyük önem taşıyan diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmalarını umuyoruz" dedi.Wenbin ayrıca Çin'in Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek ilgili taraflar arasındaki çatışmaların son dönemde yoğunlaştığına da dikkat çekti.Diplomat, "Çin, yarımadanın bir komşusu olarak her zaman yarımadada barış ve istikrarın korunmasını ve sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunmuştur" dedi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Güney Kore'nin Batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın Kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-kore-kuzey-kore-yaklasik-200-top-mermisi-atesledi-1079349368.html
çin
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çin, wang wenbin, kuzey kore, güney kore, itidal çağrısı, kore yarımadası
çin, wang wenbin, kuzey kore, güney kore, itidal çağrısı, kore yarımadası
Çin'den Kore Yarımadası'ndaki çatışmanın taraflarına itidal çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, Çin'in Kore Yarımadası'ndaki çatışmanın taraflarının itidalli davranmasını ve gerilimin tırmanmasına yol açacak adımlar atmamasını umduğunu söyledi.
Wang Wenbin, "Mevcut durumda, ilgili tarafların sükûnet ve itidal içinde hareket etmelerini, gerilimi tırmandıracak adımlar atmamalarını ve daha fazla tırmanmadan kaçınmalarını ve büyük önem taşıyan diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmalarını umuyoruz" dedi.
Wenbin ayrıca Çin'in Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek ilgili taraflar arasındaki çatışmaların son dönemde yoğunlaştığına da dikkat çekti.
Diplomat, "Çin, yarımadanın bir komşusu olarak her zaman yarımadada barış ve istikrarın korunmasını ve sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunmuştur" dedi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Güney Kore'nin Batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın Kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattığı ifade edilmişti.