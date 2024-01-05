https://sputniknews.com.tr/20240105/blinken-turkiyeye-geliyor-en-son-vali-yardimcisi-karsilamisti-1079354505.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: En son Vali Yardımcısı karşılamıştı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: En son Vali Yardımcısı karşılamıştı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T13:35+0300
2024-01-05T13:35+0300
2024-01-05T13:45+0300
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türkiye dışişleri bakanlığı
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Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, '7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması' gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.Kasım ayında gerçekleşen ziyarette Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşılamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-disisleri-bakani-blinken-ankaraya-geldi-1077106332.html
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antony blinken, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan
antony blinken, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: En son Vali Yardımcısı karşılamıştı
13:35 05.01.2024 (güncellendi: 13:45 05.01.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildİ.
Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, '7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması' gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.
Kasım ayında gerçekleşen ziyarette Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşılamıştı.