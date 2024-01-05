https://sputniknews.com.tr/20240105/blinken-turkiyeye-geliyor-en-son-vali-yardimcisi-karsilamisti-1079354505.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: En son Vali Yardımcısı karşılamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: En son Vali Yardımcısı karşılamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T13:35+0300

2024-01-05T13:35+0300

2024-01-05T13:45+0300

türkiye

antony blinken

abd dışişleri

abd dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

hakan fidan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079355316_0:44:750:466_1920x0_80_0_0_539a7d7858a0c43098dc38184c192cc5.jpg

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, '7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması' gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.Kasım ayında gerçekleşen ziyarette Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşılamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-disisleri-bakani-blinken-ankaraya-geldi-1077106332.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan