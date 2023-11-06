https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-disisleri-bakani-blinken-ankaraya-geldi-1077106332.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T00:05+0300
2023-11-06T00:05+0300
2023-11-06T00:11+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231105/bagdatta-abd-disisleri-bakani-blinkenin-ziyareti-protesto-ediyor-1077106207.html
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blinken neden geldi, antony blinken hakan fidan görüşmesi ne zaman, blinken ziyaret
blinken neden geldi, antony blinken hakan fidan görüşmesi ne zaman, blinken ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
00:05 06.11.2023 (güncellendi: 00:11 06.11.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.