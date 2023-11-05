https://sputniknews.com.tr/20231105/bagdatta-abd-disisleri-bakani-blinkenin-ziyareti-protesto-ediyor-1077106207.html
Bağdat’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyareti protesto edildi
Bağdat’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyareti protesto edildi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Bağdat ziyaretini protesto etmeye başladı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T23:35+0300
2023-11-05T23:35+0300
2023-11-05T23:38+0300
antony blinken
dünya
bağdat
protesto
mukteda el-sadr
ortadoğu
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Mukteda es-Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı sonrası Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan Sadr yanlıları, Blinken’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.Protestocular, ABD’li Bakan ile görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde de sloganlar attı.Irak güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne olası yürüyüşüne karşı Yeşil Bölge’ye güzergah konumundaki köprüleri trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat’ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze’yi görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html
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antony blinken, bağdat, protesto, mukteda el-sadr, ortadoğu
antony blinken, bağdat, protesto, mukteda el-sadr, ortadoğu
Bağdat’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyareti protesto edildi
23:35 05.11.2023 (güncellendi: 23:38 05.11.2023) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Bağdat ziyaretini protesto etmeye başladı.
Mukteda es-Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı sonrası Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan Sadr yanlıları, Blinken’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.
Protestocular, ABD’li Bakan ile görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde de sloganlar attı.
Irak güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne olası yürüyüşüne karşı Yeşil Bölge’ye güzergah konumundaki köprüleri trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat’ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze’yi görüşmüştü.