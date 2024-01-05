https://sputniknews.com.tr/20240105/bir-sigara-grubuna-daha-zam-1079348616.html

Bir sigara grubuna daha zam

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:03+0300

2024-01-05T11:03+0300

2024-01-05T11:06+0300

ekonomi

tekel

zam

sigara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14293271dd47d52c104cceb2320694ca.jpg

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da zam geldi" diye yazdı.BAT grubuna gelen zamla birlikte yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 65 TL, en ucuz sigara 50 TL olarak belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/ankarada-halk-ekmege-zam-1079340065.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekel, zam, sigara