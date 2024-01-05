https://sputniknews.com.tr/20240105/bir-sigara-grubuna-daha-zam-1079348616.html
Bir sigara grubuna daha zam
Bir sigara grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:03+0300
2024-01-05T11:03+0300
2024-01-05T11:06+0300
ekonomi
tekel
zam
sigara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14293271dd47d52c104cceb2320694ca.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da zam geldi" diye yazdı.BAT grubuna gelen zamla birlikte yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 65 TL, en ucuz sigara 50 TL olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/ankarada-halk-ekmege-zam-1079340065.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_6e84b6056891857545f793f6bb5a5382.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekel, zam, sigara
Bir sigara grubuna daha zam
11:03 05.01.2024 (güncellendi: 11:06 05.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da zam geldi" diye yazdı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da zam geldi" diye yazdı.
BAT grubuna gelen zamla birlikte yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 65 TL, en ucuz sigara 50 TL olarak belirlendi.