https://sputniknews.com.tr/20240105/avustralyada-olumcul-en-buyuk-huni-yuvali-erkek-orumcek-bulundu-1079340177.html
Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu
Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu
Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sidney kentinde bulundu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T00:24+0300
2024-01-05T00:24+0300
2024-01-05T00:25+0300
yaşam
örümcek
avustralya
sidney
avustralya sürüngen parkı
central coast mariners
herkül
bilim
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Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.7,9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı."Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.Dişilerin daha büyük olsalar da erkekler gibi ölümcül olmadıkları belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231217/nadir-gorulen-ziplayan-orumcek-erzurumda-goruntulendi-1078544787.html
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örümcek, avustralya, sidney, avustralya sürüngen parkı, central coast mariners, herkül, bilim
örümcek, avustralya, sidney, avustralya sürüngen parkı, central coast mariners, herkül, bilim
Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu
00:24 05.01.2024 (güncellendi: 00:25 05.01.2024)
Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sidney kentinde bulundu.
Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.
Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.
7,9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı.
"Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.
Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.
Dişilerin daha büyük olsalar da erkekler gibi ölümcül olmadıkları belirtiliyor.