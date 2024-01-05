https://sputniknews.com.tr/20240105/avustralyada-olumcul-en-buyuk-huni-yuvali-erkek-orumcek-bulundu-1079340177.html

Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu

Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu

Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sidney kentinde bulundu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T00:24+0300

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yaşam

örümcek

avustralya

sidney

avustralya sürüngen parkı

central coast mariners

herkül

bilim

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Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.7,9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı."Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.Dişilerin daha büyük olsalar da erkekler gibi ölümcül olmadıkları belirtiliyor.

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örümcek, avustralya, sidney, avustralya sürüngen parkı, central coast mariners, herkül, bilim