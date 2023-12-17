https://sputniknews.com.tr/20231217/nadir-gorulen-ziplayan-orumcek-erzurumda-goruntulendi-1078544787.html

Nadir görülen zıplayan örümcek Erzurum'da görüntülendi

Nadir görülen zıplayan örümcek Erzurum'da görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğada nadir görünen Evarcha proszynskii türünden zıplayan örümcek bölge sakinlerince görüntülendi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

erzurum

örümcek

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Yüzlerce yabani canlıya ev sahipliği yapmasıyla bilinen Uzundere ilçesinde zıplayan örümcek görüntülendi.Ercan Buğra Dumludağ zıplayan böceği görüntülemenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Renkli özelliği ve zıplayan böcek olması nedeniyle dikkatimiz çekiyor. Uzundere ilçesinde bitki çeşidinin fazla olmasında dolayı çok zor gözlenebilen örümcek renkli olması vesilesiyle dikkatimizi çekti. Bunu istediğimiz her istediğimiz zaman göremeyiz" dedi.'Avlanma yeteneği en gelişmiş böcek türlerinden birisi'"Kendi özelliği bakımından sekiz tane gözü bulunuyor" bilgisini veren Dumludağ "Ve bu sekiz tane gözün de öndeki iki tanesini mercek bakımında diğer böceklere oranla daha büyük ve üstten bakma özeline sahip olduğu için avlanma yeteneği en gelişmiş böcek türlerinden birisidir. İlçemizde benzer böcek ve hayvanların incelenmesinin bir çok anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/malatyada-dunyanin-en-zehirli-orumceklerinden-biri-goruldu-1075634332.html

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