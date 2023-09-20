https://sputniknews.com.tr/20230920/malatyada-dunyanin-en-zehirli-orumceklerinden-biri-goruldu-1075634332.html
Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü
Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü
Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türüne rastlandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T20:12+0300
2023-09-20T20:12+0300
2023-09-20T20:14+0300
yaşam
malatya
kale
zehir
zehirli
çanakkale belediyesi
argiope lobata
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Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türünü yerinde inceledi.Karaca, üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/turkiyede-goruldu-dunyanin-en-zehirli-orumceklerinden-biri-1074894423.html
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malatya, kale, zehir, zehirli, çanakkale belediyesi , argiope lobata
malatya, kale, zehir, zehirli, çanakkale belediyesi , argiope lobata
Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü
20:12 20.09.2023 (güncellendi: 20:14 20.09.2023) Abone ol
Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türüne rastlandı.
Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türünü yerinde inceledi.
Karaca, üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.
Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.