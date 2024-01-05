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https://sputniknews.com.tr/20240105/ankara-izmir-35-saat-olacak-hizli-tren-projesi-hangi-asamada-1079353297.html
Ankara-İzmir 3.5 saat olacak: Hızlı tren projesi hangi aşamada?
Ankara-İzmir 3.5 saat olacak: Hızlı tren projesi hangi aşamada?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Uraloğlu, yeni yılın ilk il ziyaretini gerçekleştirmek için gittiği Manisa’da, yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan ‘Akhisar – Gördes Yolu Projesi’nin şantiyesine giderek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldı.Ankara-İzmir hızlı tren çalışmalarını da yerinde inceleyen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.'Hızlı tren projesinde yüzde 62,9 ilerleme sağladık'Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor” dedi.Proje tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, “Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.'Zamandan ve akaryakıttan 105 milyon lira tasarruf sağlanacak'Projenin tamamlanmasıyla; Manisa’nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânının doğacağını belirten Uraloğlu, “Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240101/tarih-belli-oldu-bir-sehre-daha-hizli-tren-geliyor-1079239162.html
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izmir, ankara, hızlı tren
izmir, ankara, hızlı tren

Ankara-İzmir 3.5 saat olacak: Hızlı tren projesi hangi aşamada?

13:14 05.01.2024
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde yüzde 62,9 ilerleme sağladık” dedi.
Bakan Uraloğlu, yeni yılın ilk il ziyaretini gerçekleştirmek için gittiği Manisa’da, yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan ‘Akhisar – Gördes Yolu Projesi’nin şantiyesine giderek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldı.
Ankara-İzmir hızlı tren çalışmalarını da yerinde inceleyen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

'Hızlı tren projesinde yüzde 62,9 ilerleme sağladık'

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor” dedi.
Proje tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, “Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.

'Zamandan ve akaryakıttan 105 milyon lira tasarruf sağlanacak'

Projenin tamamlanmasıyla; Manisa’nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânının doğacağını belirten Uraloğlu, “Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
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