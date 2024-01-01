https://sputniknews.com.tr/20240101/tarih-belli-oldu-bir-sehre-daha-hizli-tren-geliyor-1079239162.html

Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas-Malatya hızlı tren hattının 224 kilometre uzunluğundaki projesinin tamamlandığını duyurdu. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T18:03+0300

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2024-01-01T18:16+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelecek planlamalarına da vurgu yaparak, Sivas'tan Malatya'ya yapılacak 224 kilometrelik hızlı tren projesinin tamamlandığını ve yatırım programına teklif ettiklerini söyledi. İhale sürecinin 2024 veya 2025 yılında başlayacağını belirten Uraloğlu, projenin başlamasıyla birlikte hızlı trenin bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.Uraloğlu, "Sivas'tan Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız" dedi.Çevre yolu hızla tamamlanacakDeprem konutlarının bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:Karayolları Genel Müdürlüğünün Malatya'da yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Kuzey Çevre Yolu, belli gerekçelerle orada çok istediğimiz hızda ilerleyemedik. Yaklaşık 55 kilometre civarında bir yol. Şu ana kadar 31 kilometrelik kesimini bitirdik. Özellikle havaalanı ve Sivas yolu istikametindeki bağlantıları sağlamış olduk. Devamında da çalışmalara devam ediyoruz. Orada bir firma değişikliği bugünlerde söz konusu. Bir de ikmal ihalesi yapacağız. Malatyalı artık bundan sonra o yolun çok daha hızlı ilerlediğini inşallah görecek. Biz de yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.Tarihi açıkladıAbdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Türkiye'ye ufuk açan, hizmet eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

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