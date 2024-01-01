https://sputniknews.com.tr/20240101/tarih-belli-oldu-bir-sehre-daha-hizli-tren-geliyor-1079239162.html
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas-Malatya hızlı tren hattının 224 kilometre uzunluğundaki projesinin tamamlandığını duyurdu. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T18:03+0300
2024-01-01T18:03+0300
2024-01-01T18:16+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelecek planlamalarına da vurgu yaparak, Sivas'tan Malatya'ya yapılacak 224 kilometrelik hızlı tren projesinin tamamlandığını ve yatırım programına teklif ettiklerini söyledi. İhale sürecinin 2024 veya 2025 yılında başlayacağını belirten Uraloğlu, projenin başlamasıyla birlikte hızlı trenin bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.Uraloğlu, "Sivas'tan Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız" dedi.Çevre yolu hızla tamamlanacakDeprem konutlarının bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:Karayolları Genel Müdürlüğünün Malatya'da yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Kuzey Çevre Yolu, belli gerekçelerle orada çok istediğimiz hızda ilerleyemedik. Yaklaşık 55 kilometre civarında bir yol. Şu ana kadar 31 kilometrelik kesimini bitirdik. Özellikle havaalanı ve Sivas yolu istikametindeki bağlantıları sağlamış olduk. Devamında da çalışmalara devam ediyoruz. Orada bir firma değişikliği bugünlerde söz konusu. Bir de ikmal ihalesi yapacağız. Malatyalı artık bundan sonra o yolun çok daha hızlı ilerlediğini inşallah görecek. Biz de yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.Tarihi açıkladıAbdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Türkiye'ye ufuk açan, hizmet eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240101/naci-gorurden-tuncelideki-deprem-sonrasi-uyari-7nin-uzerinde-deprem-uretmeye-hazir-1079239021.html
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malatyaya hızlı tren ne zaman gelecek, sivasa hızlı tren ne zaman gelecek, hızlı tren olan şehirler, hangi şehirlerde hızlı tren var
malatyaya hızlı tren ne zaman gelecek, sivasa hızlı tren ne zaman gelecek, hızlı tren olan şehirler, hangi şehirlerde hızlı tren var
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
18:03 01.01.2024 (güncellendi: 18:16 01.01.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas-Malatya hızlı tren hattının 224 kilometre uzunluğundaki projesinin tamamlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelecek planlamalarına da vurgu yaparak, Sivas'tan Malatya'ya yapılacak 224 kilometrelik hızlı tren projesinin tamamlandığını ve yatırım programına teklif ettiklerini söyledi. İhale sürecinin 2024 veya 2025 yılında başlayacağını belirten Uraloğlu, projenin başlamasıyla birlikte hızlı trenin bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Uraloğlu, "Sivas'tan Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız" dedi.
Çevre yolu hızla tamamlanacak
Deprem konutlarının bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Onunla ilgili de incelemelerde bulunduk. İkizce mevkisindeki toplam 46 kilometrelik yolun hemen önümüzdeki ay 4, sonraki ay 9-9,5 kilometrelik bölümünü bitireceğiz. Oradaki konutlar bittiğinde yollarımız da inşallah hazır olacak. Şantiyemiz kuruldu. Çalışmalarına devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemizin yapımını devam ettirdiği Kuzey Kuşak Yolu'nda çalışmaları yerinde inceledik."
Karayolları Genel Müdürlüğünün Malatya'da yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Kuzey Çevre Yolu, belli gerekçelerle orada çok istediğimiz hızda ilerleyemedik. Yaklaşık 55 kilometre civarında bir yol. Şu ana kadar 31 kilometrelik kesimini bitirdik. Özellikle havaalanı ve Sivas yolu istikametindeki bağlantıları sağlamış olduk. Devamında da çalışmalara devam ediyoruz. Orada bir firma değişikliği bugünlerde söz konusu. Bir de ikmal ihalesi yapacağız. Malatyalı artık bundan sonra o yolun çok daha hızlı ilerlediğini inşallah görecek. Biz de yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Türkiye'ye ufuk açan, hizmet eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın yönetiminde biz de bu tür hizmetler yapmaya gayret ediyoruz ki Cumhurbaşkanımız bunun çok çok fazlasını da yaptı. Onun için bir vatandaş olarak ve görev yapan birisi olarak ben de Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yarın ne olacağını düşünen Türkiye'den 2028, 2035, 2053'leri planlayan bir Türkiye'deyiz. Sivas'tan ilimize, Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız ve bu vesileyle de inşaatını başlatarak sonrasında da yüksek hızlı treni inşallah ilimize ulaştırmış olacağız."